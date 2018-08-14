環時：蔡把「黑戶口外交」 當訪美過一把癮

2018年08月14日 19:44 旺報 賴志昶

總統蔡英文12日啟程出訪中南美洲2友邦，並於13日結束過境洛杉磯行程。對此，大陸官媒旗下評論稱，蔡英文和陳水扁都喜歡過境美國，實則醉翁之意不在酒，他們就是想折騰「過境美國」，「把『黑戶口外交』當訪美過一把癮，同時想給大陸添添堵。」

《環球時報》社論指出，安排台灣領導人過境對美國方面既是一個麻煩，有時也被美方當成對付中國大陸的一張牌，它會根據中美關係的情況來指定在哪裡過境；台領導人歷史上得到的「最好過境地點」是紐約，最差地點是阿拉斯加，當時是因為陳水扁在後期有些失控，華盛頓讓他去最偏僻的地方過境以示懲罰。

對於如何安排過境，評論指出，北京是可以向華盛頓施壓的，但是如果北京過於在這個問題「上下力氣」，反而「有可能讓華盛頓拿住了」；但如果放任不管，哪天美方安排台領導人去華盛頓過境，那就等於逼到了中美攤牌的位置上；因此客觀而言，「這件事的主動權握在美國手裡，大陸是被動方」。

「蔡英文以什麼方式過境美國的實質是美國對一個中國的態度，中國其實守的也是這條底線。」社論表示，美國已經通過與台灣交往法，今後中美少不了圍繞這個問題摩擦，但是在這當中「台當局是個十足的玩偶，是中美博弈踢來踢去的皮球」；一旦美台之間突破「一個中國」的紅線，「大陸將既不缺能力，更不缺意志對台當局給予斷然懲罰」。

「現在中國大陸在外交上對美有了更多的牌打，對台軍事威懾越來越具有了壓倒性力量，但是這不意味著中國步步都能走得順利。」文章指出，大陸守得住底線，但很難限制住美台一些「切香腸式的挑釁性做法」。

「台海問題因此一要守底線，二要造趨勢，三要爭主動，但就是不能玩賭氣。」文中闡明，台海比的不是誰出的一張牌壓住了對方，而是比的誰牌多。

「靠過境美國來秀外交，蔡英文知道自己這個總統當得多麼滑稽。」文中最後強調，台灣政客演技很高，「要飯都能要得氣宇軒昂」，但台海劇情朝哪發展，台當局沒有編劇權，「他們在那裡荒腔走板唱台詞，都是虛張聲勢」。

(旺報 )