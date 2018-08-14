李㼈曾一年開機400次！性致高遇到配合度更高的

2018年08月14日 19:40 中時 林淑娟

李㼈出席活動大方聊房事。（台灣男性學醫學會提供）

李㼈出席活動大方聊房事。（台灣男性學醫學會提供）

李㼈14日出席台灣男性學醫學會主辦的熟男共病衛教記者會，他過去曾透露年輕全盛時期曾跟當時女友李芳雯「一年開機400多次」，他今被問起昔日驚人戰績時笑說，當時交往時身邊朋友都不知道，兩人就隨便定個數字：「200次時要請大家吃飯，順便公佈戀情！」就這樣開始在月曆上畫正做記錄，過了一大段時間後才驚覺時間已經超過1年，總結算後發現，竟然有400多次，他笑說：「我本來就性致蠻高，遇到配合度更高的！」

那跟老婆熊家婕是否次數銳減？他說老婆每天忙著顧小孩，兩個小孩又都習慣跟媽媽睡，老婆常說「你等一下」，然後就消失，一等十幾年還沒來。所以夫妻的親密行為只能利用白天小孩上學後，「次數不多，但也沒到很慘」，他堅持不能在外偷吃亂搞，因為凡走過必留下痕跡，而且「雙手萬能」、「生命自己會找到出口」。

最近老婆有問他是否要生第三胎，但他覺得小孩好不容易養大到國三、小六了，如果再生，又要等18年才有自己的生活，到時他都快70歲了，所以拒絕了老婆的提議。

他透露今年三、四月在家上廁所時，因沒有踩好地墊而滑倒撞到馬桶，肋骨撞斷四根，其中兩根粉碎性骨折、一根插進胸腔，傷勢嚴重，結果他住院加開刀僅四天就出院。沒想到住院時疑似按嗎啡止痛按太多，竟導致無法排尿，差了尿管才順利排尿，護士私下提醒他「是否有攝護腺肥大」問題，備受驚嚇的他，已掛號準備就醫詳細檢查，心情很緊張忐忑。

他說自己每年都健康檢查，每隔幾年就會進行一次更詳細的檢查，泌尿系統一直都沒問題，這輩子也從沒想過會有這方面的問題，直到受傷住院發現肚子超漲卻排不出尿，真的慌了，「覺得不妙了，不管有沒有，都要去檢查一下」。他說看方面的問題沒什麼好害羞或不好意思，既然要看醫生就不用想那麼多，「又不是要來參觀比較，是要解決問題」。

(中時 )