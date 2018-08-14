屹立風雨90年 新化衛生所要提報文資

新化衛生所屋齡超過90年，近日地方文史工作者向文化局提報市定歷史建築，希望讓它擁有正式文資身分，以利建物保存，也能帶動地方觀光發展。（李其樺攝）

友善列印
中時
新化衛生所位於新化菜市場後方，門前種植兩棵老樹，為日據時期至今仍在運作的辦公廳舍。（李其樺攝）
化回生院於1951年改制新化鎮衛生所，並在門口懸掛匾額。（李其樺攝）

位於新化菜市場後方新化衛生所屋齡超過90年，極具歷史意義和保存價值。近日地方文史工作者向文化局提報市定歷史建築，希望讓它擁有正式文資身分，以利建物保存，也能帶動地方觀光發展。

新化衛生所前身為新化回生院，於1927年興建，由當時日本台南州廳所設，專供新化街鄰近地區傳染病發生時收容傷患之用，又稱為隔離病舍。二戰末期，台南市區遭盟軍轟炸，台南病院曾疏散至新化回生院從事醫療，至戰後始遷回。

文史工作者蔡宗霖指出，新化回生院在戰後轉型為衛生所，先後改隸鎮公所、台南縣衛生局和台南市衛生局，也是目前南部地區唯一還保有原有功能的官方老病院。

蔡宗霖表示，新化回生院建築採類辰野式紅磚白石紋帶風格，建築型式近似T字型，除了兩側建物為1997年擴建，主體建築至今功能保存完好。大門外種植兩顆「查某李仔」老樹，遠在回生院時期就已存在，為當地耆老和老員工對回生院重要的回憶意象。

蔡宗霖說，去年文化局進行區內資產普查，確認新化衛生所屋齡有90餘年的歷史，僅次於1925年興建的新化武德殿。由於衛生所土地所有權為新化農會，已和農會達成共識，近日已向文化局提報新化衛生所為歷史建築。

新化農會理事長李偉智表示，支持賦予新化衛生所文資身分，未來新化衛生所原有衛生辦公廳的功能將延續下去，成為市定歷史建築後，可以和中正老街、大目降文化園區串連，帶動地方觀光發展

(中時 )

微風信義霓幻之夜 24日封館開趴 種稻僅5年 女農打敗前輩成稻米達…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。