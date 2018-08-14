屹立風雨90年 新化衛生所要提報文資

2018年08月14日 19:58 中時 李其樺

新化衛生所位於新化菜市場後方，門前種植兩棵老樹，為日據時期至今仍在運作的辦公廳舍。（李其樺攝）

化回生院於1951年改制新化鎮衛生所，並在門口懸掛匾額。（李其樺攝）

位於新化菜市場後方新化衛生所屋齡超過90年，極具歷史意義和保存價值。近日地方文史工作者向文化局提報市定歷史建築，希望讓它擁有正式文資身分，以利建物保存，也能帶動地方觀光發展。

新化衛生所前身為新化回生院，於1927年興建，由當時日本台南州廳所設，專供新化街鄰近地區傳染病發生時收容傷患之用，又稱為隔離病舍。二戰末期，台南市區遭盟軍轟炸，台南病院曾疏散至新化回生院從事醫療，至戰後始遷回。

文史工作者蔡宗霖指出，新化回生院在戰後轉型為衛生所，先後改隸鎮公所、台南縣衛生局和台南市衛生局，也是目前南部地區唯一還保有原有功能的官方老病院。

蔡宗霖表示，新化回生院建築採類辰野式紅磚白石紋帶風格，建築型式近似T字型，除了兩側建物為1997年擴建，主體建築至今功能保存完好。大門外種植兩顆「查某李仔」老樹，遠在回生院時期就已存在，為當地耆老和老員工對回生院重要的回憶意象。

蔡宗霖說，去年文化局進行區內資產普查，確認新化衛生所屋齡有90餘年的歷史，僅次於1925年興建的新化武德殿。由於衛生所土地所有權為新化農會，已和農會達成共識，近日已向文化局提報新化衛生所為歷史建築。

新化農會理事長李偉智表示，支持賦予新化衛生所文資身分，未來新化衛生所原有衛生辦公廳的功能將延續下去，成為市定歷史建築後，可以和中正老街、大目降文化園區串連，帶動地方觀光發展

(中時 )