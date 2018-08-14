台南》僅靠賣咖啡籌款 小黨打「非典型」選戰

王姬方從今年5月宣布參選至今，不依靠競選看板宣傳，每天花8到12個鐘頭勤走基層拜票，以發送文宣品取代扇子和面紙等競選小物，希望打造乾淨選風。（李其樺翻攝）

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律師高忠義計畫以募款、賣咖啡的方式籌資，計畫用30、40萬元來打這場市議員選戰。（李其樺翻攝）

台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）應選5席市議員，目前共有9人參選，競爭激烈。其中代表基進黨參選的王姬方每日勤走基層，不發競選小物要塑造乾淨選風，另外，無黨籍參選人高忠義以賣咖啡包方式籌備競選款項，來打一場「非典型」的選戰。

王姬方為1977年生，大學畢業後，有十餘年的時間在台北從事室內設計和平面設計工作，直到4年前才回到台南家鄉發展。由於認同基進黨理念，去年決定代表基進黨參選市議員。

相比第五選區大多數市議員參選人皆有藍綠背景，市區處處可見多名候選人的競選看板和旗幟，王姬方從今年5月宣布參選至今，不依靠競選看板宣傳，每天花8到12個鐘頭勤走基層拜票。另外，也有別於其他候選人發送面紙、礦泉水和扇子等實用品，王姬方團隊僅發送文宣品訴求支持，希望打造乾淨選風。

王姬方表示，由於經費有限，他們計畫月底在每個選區各放上一面競選看板，相對國民兩黨候選人有強大政黨奧援和基層組織，她希望一步一腳印，用行動力和政見來訴求選民支持。

律師高忠義與社民黨分道揚鑣後，投入第五選區市議員選舉，他表示，傳統政治人物接受金援參選市議員，競選經費動輒上千萬。他計畫以募款、賣咖啡的方式籌資，計畫用30、40萬元來打這場選戰。

(中時 )

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