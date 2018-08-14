1秒定生死! 冠裕董座吳鵬德：河馬2顆大牙咬穿我小腿骨兩側

遭到河馬攻擊咬傷左腳的吳鵬德說，事發經過前後僅3秒鐘，他只有1秒鐘做行動決定生死。（陳麒全）

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吳鵬德走在入境長廊指著傷口說，要不是河馬2顆大牙咬住他左小腿時，剛好穿過小腿骨兩側，只有一些咬痕跟刮傷，沒有真的被咬到，不然小腿骨早就斷了，算是不幸中的大幸。（陳麒全攝）
吳鵬德走在入境長廊指著傷口說，要不是河馬2顆大牙咬住他左小腿時，剛好穿過小腿骨兩側，只有一些咬痕跟刮傷，沒有真的被咬到，不然小腿骨早就斷了，算是不幸中的大幸。（陳麒全攝）
吳鵬德走在入境長廊指著傷口說，要不是河馬2顆大牙咬住他左小腿時，剛好穿過小腿骨兩側，只有一些咬痕跟刮傷，沒有真的被咬到，不然小腿骨早就斷了，算是不幸中的大幸。（陳麒全攝）

參加鶴悠旅行社辦理「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客在肯亞遭野生河馬攻擊一死一傷，其餘團員也經歷班機取消、車禍等事件，在一波三折後，終於在14日搭乘華航CI836班機於下午16時返抵國門。遭到河馬攻擊咬傷左腳的吳鵬德說，事發經過前後僅3秒鐘，他只有1秒鐘做行動決定生死，很幸運河馬的2顆大牙穿過他小腿骨兩側，沒有傷到腿骨，只有皮肉傷，否則後果不堪設想。

冠裕機械公司董事長吳鵬德與同團團員經曼谷轉機，14日下午4時返抵桃園機場，交通部觀光局、外交部領務局等單位人員在空橋門口接機，並陪同團員們通關入境。吳鵬德的兒子及女兒14日特別開車到桃園機場接機。

吳鵬德在登機門接受訪問時表示，當天他與團員入住肯亞納依瓦莎湖（Lake Naivasha）旁的Lake Naivasha Sopa Lodge，渡假村就在納依瓦沙的淡水湖旁，當時與另外3位團員一起在指定的安全區域內拍照鳥類照片，4人大約下午3時許抵達湖畔，拍攝半小時後就收拾攝影器材要返回飯店，在攝影的過程中都沒有看到河馬，更沒有所謂的騷擾或刺激河馬動作。

回想事發情況吳鵬德說，當時其他2名團員走在前面，他走第3個，張明川走在最後面。大家轉身才離開拍攝點沒有多遠，突然就聽到奇怪的聲音，回頭才發現一隻大河馬從湖裡衝出來，張明川已經被河馬從後面撲倒，張的頭已被河馬一口咬住，把他拖進湖裡，整個過程只有3秒鐘。

吳鵬德心有餘悸的表示，他只有1秒鐘可以決定要跑離現場，或者採取防衛措施上前救人，當下他決定拿起身邊的腳架去戳河馬的眼睛，河馬巨大的蠻力把他腳架和人甩開，下一秒就被咬到左小腿拖入水中，在千鈞一髮的生死關頭中，有1對外國夫婦把他拖回陸地，救了他一命，但是張明川就沒有這麼幸運。

吳鵬德走在入境長廊指著傷口說，要不是河馬2顆大牙咬住他左小腿時，剛好穿過小腿骨兩側，只有一些咬痕跟刮傷，沒有真的被咬到，不然小腿骨早就斷了，算是不幸中的大幸。

(中時 )

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