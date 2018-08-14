種稻僅5年 女農打敗前輩成稻米達人

2018年08月14日 19:57 中時 呂妍庭

太保市農會舉辦「太保市稻米品質競賽」，從素人到投入農務生產僅5年資歷的洪秀儒拿下第一名。（呂妍庭攝）

太保市農會總幹事黃麗貞（左二）指高品質稻米是太保市最主要的經濟作物。（呂妍庭攝）

太保市農會結合公益，邀安仁家園小朋友親手做壽司，了解正確飲食觀念。（呂妍庭攝）

太保市農會14日舉辦稻米品質競賽，評審一一檢視稻米和稻穀外觀的完整性。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會今14日舉辦「太保市稻米品質競賽」，從素人到投入農務生產僅5年資歷的洪秀儒拿下第一名，打敗眾多前輩，將代表太保市參加全國性質的「臺灣稻米達人冠軍賽」，驚喜獲獎的洪秀儒說稻子是她用感情在照顧，對一手種出來的米有信心。

上午的比賽經過第一階段篩選後，共有17位農民報名參加，由專家學者以「田間檢查」、「性狀評分」、「官能品評」3項進行綜合評鑑，評選標準包括稻米（穀）品質規格分析、食味計測量蛋白質含量、糙米和白米外觀及口感，最後選出的6名優勝和前3名分數都相去不遠，競爭激烈。

太保市農會總幹事黃麗貞說，今年稻米品質競賽的主軸是有機米，太保市的有機米在她任內種植面積逐年成長，現已有近50公頃，而農會輔導的兩個有機米產銷班也有100位農友，種出來的米深受消費者肯定，辦稻米品質競賽最大目的是讓農友們彼此間相互學習，繼續種出人人誇的安心好米。

對得名感到意外的洪秀儒說，父親5年前過世，因她是獨生女，為了不讓自家的稻田沒人接手，一腳踏入農業，從一個什麼都不懂的素人，開始學習如何耕作稻子，幸好眾多前輩協助，又有產銷班和農會輔導，很開心用心種植的米得到肯定，還說獎金要留下來當私房錢。

嘉義縣副縣長吳芳銘指出，藉由舉辦競賽，激勵農友對稻米品質的重視，改變傳統稻作重量不重質的觀念，透過品種選擇、田間管理、安全用藥、收穫調製等栽培管理方式，才能產出優質、安全、健康的台灣好米，除了提高農民收益外，也獲得消費者的認可。

吳芳銘強調，農民長期深耕嘉義這片土地，才造就出嘉義農業大縣的版圖，而縣府也努力建構嘉義縣的「品牌農業」，並積極招募年輕人返鄉投入農業革新，讓傳統式務農轉型為一個高產值、高競爭力的產業，開創嘉義農業新時代。

上午除米競賽外，農會也結合「食農教育」與「愛心公益」，邀請安仁家園小朋友到田裡走一走，再由家政媽媽指導，利用在地食材親手做壽司，藉此了解正確飲食觀念，也感受到來自社會的愛心。

(中時 )