英國新一代「壞小子」奪影帝 IG吸引20萬鐵粉追蹤

2018年08月14日 20:03 中時 徐桐炘

以壞小子形象聞名的英國男星喬科爾（Joe Cole），最近在新片《地球另一端的守候》洗心革面，扮起愛情專一的純情男，不僅透過機器人「小單」守護一萬公里外的遠距戀人，更傾注所有積蓄、大手筆豪擲9900美金（近30萬台幣），幫助遭家人逼婚的戀人能逃往歐洲過上好生活，堪稱是完美男友最佳典範，讓不少女性觀眾醉心。

有趣的是，喬科爾片中相信真愛終會降臨、不信任交友app網站，但在現實中卻完全相反，他不僅酷愛交友媒體、人氣鼎沸，自己經營IG更吸引近20萬鐵粉追蹤，喬科爾只要一po帥照、鐵粉立馬瘋狂點讚，超高人氣可見一斑。

今年29歲的喬科爾生於英國倫敦，從小成績不佳、經常逃學逃家，是師長眼中的問題人物。在高中老師鼓勵下，他開始接觸戲劇表演，從此找到志向。喬科爾後來畢業於英國國家青年劇院，他天生叛逆、桀傲不遜的眼神，讓他成功挑戰內心充滿掙扎的「問題少年」角色，被許多評論家盛讚「演技渾然天成」。

他的演藝之路一開始雖遭家人反對，但他的努力有目共睹，作品又接連獲選坎城、威尼斯影展，受國際影壇重視，讓家人從此轉投贊成票，在新片「洗心革面」的演出，暖男形象更讓人氣大衝，片尾他對女主角感性告白「真心相信妳會再找到真愛」幾乎融化觀眾的心，也讓他榮獲今年北京電影節天壇獎最佳男主角大獎。該片將於8月24日在台上映。

(中時 )