雪琳伍德利海上漂流41天 親駕帆船邊拍邊吐

雪琳伍德利和山姆克萊弗林接受數月紮實的帆船訓練。 （CatchPlay提供）

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《生命中的美好缺憾》新生代女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）和《我就要你好好的》英倫型男山姆克萊弗林（Sam Claflin）共同主演的災難愛情電影《我願意》，描述一對情侶在航行中遇上颶風，於海上漂流41天的真實故事，為了揣摩男女主角的極端處境，雪琳伍德利和山姆克萊弗林不僅接受數月紮實的帆船訓練，更與劇組一同挑戰每日12小時、為期6週在海上的實景拍攝。

談起拍攝過程雪琳苦笑說：「我們每天早上4點起床化妝，坐2小時的快艇到一望無際的海中央拍攝，一待就是12小時。海天一色的美景雖然令人感動，卻也有邊拍邊嘔吐的時候。但看到拍出來的成果，一切都值得。」山姆克萊弗林讚嘆：「導演要求我和雪琳學習揚帆、掌舵，在鏡頭前動手去做而不是靠演戲假裝，讓我們感受大海十足的威力，而導演對大自然的熱情和衝勁也讓我決心放手一搏、接受挑戰。」

電影《我願意》由冰島知名導演巴塔薩科馬庫（Baltasar Kormákur）執導，憑《聖母峰》聲名大噪的他，擅長用鏡頭實景捕捉大自然的浩瀚壯闊，私底下更是航海好手。導演帶著劇組移師斐濟拍攝，除了劇中出現100呎的海浪靠CG後製呈現之外，其餘80%的海洋場景都在真實的開放海域，駕船扛著攝影機在烈日和浪花中完成，為的就是讓觀眾體驗身臨其境的感受。該片8月24日上映。

(中時 )

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