義大利高架橋斷裂 十餘車跌落百米 至少22死

義大利熱那亞高速公路莫蘭迪高架橋斷裂，橋上汽車摔落百餘公尺，橋下還有河流，事故中掉落的車內民眾凶多吉少。（圖／美聯社）

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中時電子報
義大利熱那亞高架橋面斷裂瞬間

(21:06更新)義大利熱那亞（Genoa）的A10高速公路一座高逾100公尺的高架橋，14日突然斷裂並坍塌，至少約二十餘輛車受波及而摔落百米高橋下。義大利內政部副部長表示，目前已確認死亡的人數為22人，另救出8名傷者，整個事件死傷人數可能高達數十人。

綜合外媒報導，這座高架橋被稱為「莫蘭迪橋」（Morandi bridge）建於1960年代，這次坍塌部分長達數十公尺，橫跨Polcevera河。

義大利熱那亞高架橋斷裂現場

據當地新聞網站指出，高架橋斷裂坍塌時，當地正下著大雨，橋面斷裂後，估計有20餘輛轎車和卡車墜落到底下的鐵軌與河水中。現場照片中尚有一輛貨車就停在斷橋旁，幸運地逃過死刧。義大利交通部長稱這次事件是一「重大慘劇」，內政部副部長則對外證實至少已有22人不幸罹難，另有8名傷者送醫救治。

義大利莫蘭迪高速公路大橋斷裂後，工作人員正在現場搜尋傷患。（圖／美聯社）
義大利當地緊急救難部門稱已有十餘輛車跌落百米高的橋下，死傷人數可能達數十人以上。（圖／美聯社）

《路透》報導指出，意大利緊急救護服務發言人指出，死傷可能高達數十人。另《法新社》也指出，有多輛汽車和卡車跟著崩塌的斷橋摔落，死傷可能非常嚴重。

法國總統馬克宏已致電義大利總理康提(Giuseppe Conte)，表達法國支持義大利人民，願意提供任何必要的協助。

(中時電子報)

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