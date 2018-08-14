外媒指新疆有「再教育營」　陸：反華勢力別有用心

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旺報
記者賴志昶／綜合報導

聯合國消除種族歧視委員會日前指出，大陸在執行《消除一切形式種族歧視國際公約》上有所不足，尤其是對新疆局勢嚴厲掌控。對此，大陸外交部發言人陸慷14日指出，某些「反華勢力」與「境外媒體」對中國大陸進行不實指責，是別有用心的。

聯合國消除種族歧視委員會10日在內瓦開始審議中大陸履行《消除一切形式種族歧視國際公約》報告。美國籍委員、人權律師麥克杜格爾（Gay McDougall）於會上稱，有可靠消息指出，中國大陸在新疆的「反極端主義中心」中，秘密監禁了100萬名維吾爾族人，以打擊當局所謂的「宗教極端主義」。

「根本不存在再教育中心。」由俞建華率領的大陸代表團當時表示，新疆自治區政府為在打擊恐怖暴力份子的同時，也為有確切證據的嫌犯提供重新融入社會的機會，因此在當地的職業教育和就業培訓中心訓練這些犯人的專業技能。

大陸外交部發言人陸慷也指出，聯合國消除種族歧視委員會在日內瓦審議中國大陸執行《消除一切形式種族歧視國際公約》報告，大陸代表團詳細介紹了中國在保護少數民族權利方面的新進展，委員會對大陸政府的履約努力和成績表示肯定。

陸慷強調，某些反華勢力出於政治目的對中國進行不實指責，少數境外媒體歪曲報導此次審議情況，污衊中國大陸在新疆的反恐和打擊犯罪措施，是別有用心的。

陸慷指出，當前新疆社會的大局是穩定的，經濟發展勢頭是良好的，各民族是和諧相處的，「新疆各民族人民珍惜當前安居樂業的局面，任何造謠抹黑都是徒勞的」。

(旺報 )

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