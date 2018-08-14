東門城足球隊赴日交流 前國腳吳俊青還與J2球隊訓練

2018年08月14日 20:16 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

台日城市足球交流，台南東門城足球俱樂部於8至13日間造訪日本金澤市，與當地J2職業隊、金澤薩維根的小球員一起訓練與比賽，並以寄宿家庭的方式，讓孩子們能更深刻的體驗日本文化，結交新朋友。

透過運動品牌ATHLETA台灣的介紹，金澤薩維根與台南東門城展開多項交流活動，先是7月時在台南舉辦金澤薩維根盃，本月東門城也造訪金澤進行交流。擔任東門城足球隊教練的前國腳吳俊青，還趁此行參與了金澤薩維根成年隊的訓練。

前國腳吳俊青擔任台南東門城足球俱樂部教練，帶隊至日本金澤市交流，也趁機參與金澤薩維根成人隊的訓練，感受J2球隊的訓練。（ATHLETA台灣提供）

前國腳吳俊青參與金澤薩維根成人隊的訓練，感受J2球隊的訓練。（ATHLETA台灣提供）

吳俊青之前曾到中國大陸、泰國職業聯賽效力，被問到是否又燃起赴日挑戰的雄心壯志，「青仔」笑著說，如果現在自己才20歲，應該有機會，「這次就是順道跟著練習，感覺還不錯，但真的要去日本踢球很困難，除了外援競爭，也得習慣訓練方式。」

此次行程，金澤市的市長山野之義先生，也特別與東門城俱樂部會面，希望藉由足球，聯繫兩市間的友誼，未來能持續在足球上合作，最重要的是，將足球的快樂帶給更多孩子，並且在台灣足球職業化上提供建議。

(中時電子報)