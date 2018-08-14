說讓Jasper引退又上《爸爸6》 陳小春吐主因

陳小春父子回歸上《爸爸去哪兒6》。（圖／取自新浪娛樂）

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中時電子報
陳小春吐露讓兒子再上節目主因。（圖／取自新浪娛樂）

港星陳小春去年首度帶兒子Jasper曝光上綜藝節目《爸爸去哪兒5》獲得廣大迴響，也成為節目中人氣王，日前節目第6季將開播，陳小春父子「回鍋」，也算收回先前所說的讓兒子引退宣言，近日陳小春受訪，坦言再上節目其實是Jasper的決定，夫妻倆討論後才同意接受節目組邀請。

陳小春和Jasper去年在《爸爸5》中酷帥爸爸和軟萌兒子的互動擄獲不少粉絲心，直至節目結束，仍有不少廠商捧著大把銀子邀約兩人再在鏡頭前合體，然陳小春當時堅決表示，不希望讓兒子入行，打算讓兒子「引退」，應采兒也打趣要觀眾「忘了他吧」，希望還給兒子正常童年，開心成長。

據《新浪娛樂》報導，陳小春最近受訪被問為何回歸《爸爸6》？他表示這是Jasper的想法，「他有講過想再去《爸爸去哪兒》」，他和應采兒討論後決定把上節目當作一次旅行，所以才點頭答應，笑說兒子可能是以為再上節目就能再遇到先前那些小朋友，最近父子倆錄最新一季，Jasper便頻頻問他：「嗯哼會來嗎」，讓陳小春無奈說：「我也不曉得怎麼回答」，最後不忘強調因在這圈子工作太多年，深知辛苦，仍反對讓Jasper進演藝圈。

(中時電子報)

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