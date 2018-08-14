這2天延長到凌晨1點 愛買中元節加碼

愛買中元9折再加碼4天，最高送700元。（愛買提供）

友善列印
中時

中元節倒數11天，愛買繼前2波全日9折優惠活動提升10%業績後，再加碼9折優惠活動與延長營業至凌晨1時。18、19日全天營業時段，及23、24日當日23時至隔日凌晨1時，HAPPY GO會員獨享單筆付款滿2000元享9折優惠，折扣金額以現金抵用券回饋，達指定條件最高送700元。

這次中元優惠內容多元，像是泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券；包裝米、指定油品單筆滿249元送25元回購券；飲料大廠同步加碼回饋，光泉常溫飲料單筆滿249元送20元折價券，可口可樂（太古）單筆滿199元送20元折價券，今夏超夯的氣泡水「舒味思氣泡水」全系列73折。

愛買公關經理王佳慧指出，中元第一波業績開紅盤，連續2周的全日滿2000享9折活動及LINE好友獨享150元現金券的活動後，業績較去年增1成，整體平均客單也提高5%；獨家聯手LINE Pay、FriDay錢包推出行動支付回饋方案，使用率也較過去的0.02%提高至9%，占結帳人數1成。

此外，也觀察發現大包裝、成箱餅乾銷量暴增6成，耐放的零嘴點心同步成長3成，引進10多款新品增加商品豐富性，像是獨家販售的大人味零嘴「麻一下青豆花生」、60年品牌「翁財記蠶豆酥」、小朋友喜歡的「加倍佳棒棒糖Hello Kitty驚喜蛋」推聯名款，隨機附贈Hello Kitty造型公仔，全套共12款。

(中時 )

護病比嚴重失衡釀台北醫院大火？… 別嫌煩！在家用餐也用「公筷母匙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。