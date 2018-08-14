這2天延長到凌晨1點 愛買中元節加碼

2018年08月14日 22:03 中時 郭家崴

中元節倒數11天，愛買繼前2波全日9折優惠活動提升10%業績後，再加碼9折優惠活動與延長營業至凌晨1時。18、19日全天營業時段，及23、24日當日23時至隔日凌晨1時，HAPPY GO會員獨享單筆付款滿2000元享9折優惠，折扣金額以現金抵用券回饋，達指定條件最高送700元。

這次中元優惠內容多元，像是泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券；包裝米、指定油品單筆滿249元送25元回購券；飲料大廠同步加碼回饋，光泉常溫飲料單筆滿249元送20元折價券，可口可樂（太古）單筆滿199元送20元折價券，今夏超夯的氣泡水「舒味思氣泡水」全系列73折。

愛買公關經理王佳慧指出，中元第一波業績開紅盤，連續2周的全日滿2000享9折活動及LINE好友獨享150元現金券的活動後，業績較去年增1成，整體平均客單也提高5%；獨家聯手LINE Pay、FriDay錢包推出行動支付回饋方案，使用率也較過去的0.02%提高至9%，占結帳人數1成。

此外，也觀察發現大包裝、成箱餅乾銷量暴增6成，耐放的零嘴點心同步成長3成，引進10多款新品增加商品豐富性，像是獨家販售的大人味零嘴「麻一下青豆花生」、60年品牌「翁財記蠶豆酥」、小朋友喜歡的「加倍佳棒棒糖Hello Kitty驚喜蛋」推聯名款，隨機附贈Hello Kitty造型公仔，全套共12款。

(中時 )