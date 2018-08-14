司改一週年 吳志揚批：與民意脫節的改革當然無感

吳志揚辦公室提供

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楊佳穎

司改國是會議結束屆滿一週年，近期有民調指，全國竟高達九成以上的民眾對蔡英文執政以來的司改成效不滿意、沒信心，更有民間團體直言司改成績不只不及格，還是死當。對此，國民黨立委吳志揚直言，與民意脫節的改革當然無感，人民只對司法院頻頻爆發的醜聞與黑箱有感，所謂的「司改」已然淪為「私改」。

吳志揚指出，自己今年3月在司法法制委員會提案，要求司法院應建立「司法改革指標」，將抽象的決議轉化為具體可被測量的指標項目，並於每半年公布進度報告前，委請具公信力的機構針對司法信任度進行民調並予以公開，以便有效評估成效及瞭解民眾感受；此提案獲得朝野共識，請司法院確實落實此決議，搞清楚民眾真正要的是什麼。

吳志揚強調，民眾對司法改革無感，卻對頻頻爆發的法官醜聞有感、對陳水扁與陳師孟「雙陳聯手」霸凌司法有感，也對司法院剝奪人民釋憲權，做執政黨的打手有感、對黑箱更改大法官釋憲門檻有感，蔡政府的「司改」已然淪為「私改」。

吳志揚說，司法改革要讓人民有感，應透過民調瞭解民眾所需，才能避免改革與民意脫節，建議應從淘汰恐龍法官、性騷擾法官或法律文書白話文化等與人民較親近的議題優先處理，若處理適當，也容易讓民眾找回對司法的信任。最後，他也提醒司法院，司法不應淪為統治者工具，不應失去憲法守門員的功能，否則司法改革再怎麼改都沒用。

(中時 )

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