別嫌煩！在家用餐也用「公筷母匙」 小動作防胃癌

2018年08月14日 20:24 中時電子報 康健雜誌 ／文、 林郁庭 ／編輯 ／文、／編輯

越來越多的研究證實，胃幽門螺旋桿菌與上消化道系統疾病，包括消化性潰瘍、胃癌、胃淋巴瘤等等，有強烈的關聯性。雖然造成惡性腫瘤不只是單一原因，但實證顯示，感染胃幽門螺旋桿菌的時間越早、越長，轉成胃癌的機率也越高。

全台40歲以上族群75%染幽門桿菌 共住家人恐被傳染

幽門桿菌是目前已知多種上消化道疾病的共同致病因。台灣民眾年齡在30歲左右者，幽門桿菌感染率高達50%；40歲以上則超過75%。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，幽門桿菌存在於環境的土壤及水中，人體除了胃黏膜外，糞便、口水，甚至牙菌斑，都可以發現它的蹤跡。傳染途徑主要是口經口或糞經口、吃到被污染的食物或飲水而感染，因此如廁及用餐前後，都應該要徹底洗淨雙手。

醫師更提醒，與人共桌吃合菜時，盡量養成使用公筷母匙的習慣，並減少互相餵食，能大幅降低遭傳染幽門桿菌的機率。邱展賢強調，夫妻一方有染菌，另一半感染的機率可能50%以上：雙親中其中一人染菌，小孩感染率約25%：雙親皆染菌，共同生活在一起的小孩可能有一半以上機會感染。

書田診所曾收治一名40多歲女性病例，因時常上腹劇痛接受胃鏡檢查發現幽門桿菌感染、胃炎及胃潰瘍，經治療痊癒後，發現15歲兒子也經常胃痛，雖然吃胃藥會好轉，可是停藥後又復發，胃鏡檢查發現幽門桿菌感染、胃炎及胃、十二指腸潰瘍，現正治療中。

（你一口我一口，小心幽門桿菌上身。圖片來源：shutterstock）

邱展賢提到，檢測幽門桿菌的方法有抽血、呼氣試驗、糞便潛血、胃鏡切片，依個人情況建議檢查方式，但有幾種情況建議要做：

1.長期胃有不適症狀如口臭、胃痛、打嗝、噁酸等。

2.診斷慢性胃炎、消化性潰瘍、胃淋巴瘤。

3.胃癌家族史。

4.家庭同居人中有接受菌治療。

5.須長期服用可能造成消化性潰瘍的藥物，有上述情況者建議與上消化道內視鏡一起檢查。

染幽門桿菌有轉胃癌風險 這些因素要注意

聯安診所院長鄭乃源醫師指出，15％幽門桿菌帶菌者可能會罹患消化道潰瘍，另外根據統計，患有十二指腸潰瘍者，約有95％都感染有胃幽門螺旋桿菌，而患胃潰瘍者則有85％到90％的胃幽門螺旋桿菌感染率。

此外，胃幽門桿菌的帶菌者約1％可能罹患胃癌。雖然惡性腫瘤不是單一原因造成的，但鄭醫師呼籲，下列相關因素不可忽視：

1. 感染胃幽門螺旋桿菌時間越早，得胃癌的機率會比較高。

2. 胃幽門螺旋桿菌毒性越強的，越可能讓人致癌。

3. 接觸胃幽門螺旋桿菌後，人體有發炎反應應注意。

4. 胃幽門螺旋桿菌宿主本身是否擁有容易罹癌的基因。

（胃不舒服時不要輕忽，應就醫診治。圖片來源：shutterstock）

胃潰瘍還是胃癌？初期症狀難分辨

鄭乃源進一步提醒，一旦健康檢查發現有胃潰瘍現象時，一定要先做切片檢查，因胃癌患者本身可能會出現潰瘍症狀，這些族群更要特別留心：

1.慢性胃炎者:

體內有胃幽門螺旋桿菌，或長期生活、飲良習慣不良（如抽菸、喝酒、熬夜、三餐不定等），都可能造成慢性胃發炎，進而增加誘發癌變的可能性。尤其已胃潰瘍者，更應照醫師指示治療、回診，以確實掌握胃部健康。

2.有癌症家族史者:

家族中若有人曾罹患任何癌症，本身體質就可能存有較易誘發癌症的基因，此外，亦可能跟家族共同的飲食習慣、生活環境有關，所以若家族有人罹癌，自身更要注重定期篩檢。

3.曾動過胃切除手術者:

根據統計，曾做過胃部切除手術超過10年者，其罹患胃癌的風險較高，因此建議最好每年安排胃鏡檢查。

4.年齡較長者:

據統計，女性胃癌患者九成發生年齡在45歲以上，男性則是在50歲以上，鄭乃源院長提醒，由於癌症的演變從幾個月到幾年都有可能，以預防醫學的角度出發，建議女性從40歲起、男性45歲起就要開始每年作檢查，一發現有變化，也要按照醫師建議定期追蹤。

5.免疫力差者:

免疫力差或患有自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎）者，因為免疫系統下降，癌症發展的進程速度較快，很可能在一年內癌化，更要把握每年檢查的習慣。

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(中時電子報)