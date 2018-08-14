全國技能競賽勇奪4金6銀1銅 勞動部高屏澎東分署創佳績

2018年08月14日 20:35 中時 吳江泉

全國技能競賽勞動部高分署創佳績。（吳江泉翻攝）

第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽日前頒獎，勞動部高屏澎東分署拿下4金6銀1銅共11面獎牌創下佳績，其中中餐烹飪、麵包製作類拿下1、2名，服裝製作及冷作(金屬結構製作)皆拿下第1名的好成績，南台灣這群身懷絕技的好手在這次比賽中大獲青睞。

拿下冷作職類金牌的好手楊冠明，原先所學偏金屬工藝設計、繪製，他畢業後因對金屬結構有興趣而轉換跑道，在高屏澎東分署接受冷作訓練，由指導老師黃仲興仔細分析比賽過程後，找來許多分署退休的前輩、老師及曾經比賽過的學長姊們回來幫忙指導並提供經驗分享，讓他今年一舉在分區、全國賽都拿下第1名。

楊冠明很感謝分署集結眾多資源與師資，前輩們把畢生經歷、所學傳授給他，協助他完成拿下金牌的夢想。

這次技能競賽機電整合類拿下銀牌的八年級生洪涖銓、王振宇，在長期的訓練中培養不錯的默契。洪涖銓指出，之前有2次參賽經驗，但因經驗不足及搭檔彼此間默契不夠，錯失得獎的機會，整合及記取了前2次失敗的經驗，今年他在指導老師高健倡指導下，他們上網參考國際技能競賽的影片，從中去分析、規劃。由於今年賽制有變更，難度增加，高健倡老師因應新賽制，針對需補強的部分加強訓練，2人犧牲假日時間不斷練習，在長時間培養的默契與紮實的訓練下，一舉拿下機電整合銀牌。

勞動部高屏澎東分署長表示，高屏澎東分署這次共培訓17個職類41位選手，出賽項目包含有冷作、麵包製作、中餐烹飪、服裝創作、機電整合、機電整合、資訊與網路技術、應用電子等17職類，其中有7個職類拿下前3名的好成績，再接下來的國手選拔，期待這些選手們秉持著「一技在身、受用無窮」的信念，並突破現況、再創佳績。

(中時 )