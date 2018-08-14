亞洲盃男排》中華直落三飲恨伊朗 明爭季軍

2018年08月14日 20:48 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華男排得分之後全隊聚在一起打氣，可惜在亞洲盃準決賽飲恨伊朗，無緣爭冠。（中華排協提供）

2018亞洲盃男排，地主中華隊今晚在準決賽出戰人高馬大的伊朗隊，球員努力打出一場好球，比賽中也曾取得比數領先，可惜失誤偏多，加上伊朗隊209公分長人雅里（Porya Yali）頻頻強攻取分，最終中華隊19：25、20：25、23：25落敗，明天下午4點和日本隊爭季軍。

伊朗隊總教練努里（Behrouz Ateai Nouri）賽後表示，這是球隊繼分組賽3比1獲勝後，第二次對上中華隊，比較起來球隊今天不管是戰術上，或是針對敵人的研究上都有更萬全的準備，知道如何因應，所以能直落三贏收下勝利。

伊朗隊明晚6點半和卡達爭冠，努里說：「這將是一場硬仗，我們沒辦法預知結果，但會盡力打出最好的表現。」

中華男排隊長陳建禎（後）網前強力扣殺，準決賽對伊朗他個人為球隊貢獻8 分。（中華排協提供）

本戰雅里獲得伊朗隊最高的16分，中華隊則是劉鴻敏、陳建禎和黃建逢各得8分最佳，不過在攔網的部分全場只拿下6分，是伊朗隊11分的一半，是較可惜的部分。

2018亞洲盃男排明天進入到最後一天賽程，中華隊碰上日本隊，要力拚隊史在亞洲盃最佳成績，過去中華隊最好名次是第四。

中華隊總教練陳裕安指出，此役感覺團隊有點急著突破過去的成績，導致場上有點失去節奏，且伊朗隊情蒐相當紮實，一些針對性防守使得中華隊的反擊都遭到瓦解，這是接下來要修正和檢討的地方。

舉球員戴儒謙認為，伊朗的發球比前一次對戰快又強，破壞不少中華隊的接發，導致後續的戰術無法發揮，這成為中華隊明天、甚至接下來亞運要特別注意的地方。

(中時電子報)