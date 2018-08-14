宜蘭情人節 表愛意送好禮

2018年08月14日 20:36 中時 李忠一

2018宜蘭情人節首度移師到三星鄉安農溪分洪堰風景區舉辦，今年以「天水傳奇」為創意建構，特別推出「山水見證、甜蜜求婚」送好禮專案，報名參加專案的情侶且求婚成功，就有機會抽中婚紗攝影包套、五星級度假住宿券等大獎。

宜蘭縣政府今天（14日）晚間在安農溪分洪堰說明宜蘭情人節活動，縣府表示，今年是以天水傳奇為創意建構，闡述三星鄉天送埤饒富趣味的河流傳奇，並以安農溪河域規畫銀河鵲橋、銀河隧道、星河幻境3大主要活動場域。

為了營造七夕浪漫夜，湧泉公園環湖草坪上星光點點，湖面妝點成水藍色銀河，營造出如夢似幻的情境，粉紅橋上以竹條曲線展現橋湖，加上耀眼星光，宛如銀河鵲橋漂浮在安農溪上。

縣府規畫文創市集、兒童互動區、星光電影院、小農美食市集、愛之船體驗、想你久久單車追愛等活動，而主舞台採穿透性視覺感官體驗，讓環境與藝術共處。

8月17日至19日的情人節活動，有流行情人夜、台語情人夜、人聲情人夜等3大主題，還規畫有野餐音樂會，邀請眾多藝人、歌手演出。

今年還推出「山水見證、甜蜜求婚」送好禮專案，事先報名的情侶只要在現場求婚成功，縣府準備3組婚紗攝影包套、2張五星級度假住宿券，提供給求婚成功的佳偶抽獎，報名可電洽03-9500333 宜蘭縣觀光協會劉小姐。

縣府提醒，宜蘭情人節活動周邊無大型停車場，為鼓勵民眾響應節能減碳，避免交通壅塞，8月17日至19日每天下午6時起至半夜12時，提供宜蘭縣政府大棧橋、羅東火車站後站、三星鄉綜合運動場往返活動會場免費接駁服務，約30分鐘一班，另外冬山鄉市區免費接駁公車（大進線）亦配合活動延長行駛時間，活動詳情可至http://www.2018yilanlove.com 官網查詢。

(中時 )