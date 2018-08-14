張小燕子弟兵多慶生趴滿檔 「幸福的不是兒孫滿堂，而是朋友滿約」

2018年08月14日 20:48 時報周刊 林彥君

李明依（左起）、張小燕和張清芳。（李明依提供）

方芳芳（前排右起）、張清芳等藝人出席張小燕的生日派對。（李明依提供）

卜學亮、張小燕和黃子佼日前一起聚餐。（卜學亮臉書）

綜藝大姐大張小燕11日過70歲大壽，她在圈內桃李滿天下，子弟兵都希望幫她祝壽，人緣好的她從8月初到13日都有慶生餐敘，李明依透露，光是和小燕姐一起參加生日聚餐就吃了3攤，她表示，小燕姐把子弟兵們當成自己的孩子，大家在生日時齊聚一堂，覺得高興又幸福，她透露小燕姐也在聚會中感性表示：「最幸福的不是兒孫滿堂，而是朋友滿約。」

張小燕近期將頭髮染成灰紫色，瀏海也修剪成「M」形，整體相當有型，近期祝壽聚會滿檔，張小燕則低調表示：「每年我其實都不過生日，覺得麻煩人家，今年覺得朋友要多聚聚，所以不要送禮，分別請我吃飯，大家一起來開心一下！」

她日前和《超級星期天》搭擋黃子佼、卜學亮一起聚餐，卜學亮感性表示，搭擋一轉眼已是30年前，他說：「時間過得好快！沒想過會認識小燕姐，然後變成家人！上輩子燒了好香！」黃子佼透露，當天聚會現場氣氛很歡樂，也因為小燕姐不收禮物，所以沒有準備生日禮物送她。

小燕姐和哈林、黃子佼、李明依及張清芳等人13日也到火鍋店聚餐，黃子佼說：「最近我翻拍之前在《超級星期天》搞笑單元的畫面，我們一起回味討論當時的情景，好多記憶小燕姐和哈林哥都模糊了，聚會上也有超級星期天的第一代的工作人員，小燕姐沒有提到未來的工作計畫，我想她也不會跟我們說的。」

而這場聚會是由阿妹經紀人陳鎮川作東，陳鎮川表示：「當天有邀請工作人員一起聚會，大家開心聚會聊天，沒有特別感性，我們常常找各種理由聚在一起。」

(時報周刊)