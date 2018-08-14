好市多有「潛規則」？他想試吃被罵：不要重複排隊

2018年08月14日 21:15 中時電子報 莊楚雯

會員制的美式賣場好市多，竟然出現「不給試吃」這種事？有位網友在《批踢踢實業坊》發文，說自己去好市多試吃後覺得食物不錯，又繞回隊伍最後面再排一次，輪到時試吃員看他一眼說「請不要重覆排隊！」讓原PO很不爽「只要我沒插隊，你試吃員的工作就是弄給客人吃，Costco哪條規定不准客人重覆排隊？」

原PO被試吃員拒絕，就連食物都不願放在試吃盤上，自己就這樣離開，「現在回頭想想，當時怎麼這麼孬？」對此，網友們力挺原PO「你可以客訴，他胸口應該會別名牌」、「沒插隊，沒一次拿兩份，憑什麼不能重複排隊」、「會員費$1350 叫CDS主管出來啊！說個笑話『會員俱樂部』」、「姿態頗高哦，跟1350元一樣高」。

但也有網友認為，試吃原是被奧客吃到怕了才這樣，「銷售員低能到無法分辨原po是不是照三餐排隊？」、「因為很多人就是預設立場重複排=要吃到飽的人啊」、「說真的，不用跟試吃員大小眼，Costco的宗旨就是『不好吃就退』，你就買回去試吃到爽就好了」。

《蘋果》報導，好市多表示，沒有「不要重覆排隊」這種潛規則，試吃服務就是為了幫助會員了解商品，會員重複試吃來評估是否能接受產品，對好市多來說有益無害。

(中時電子報)