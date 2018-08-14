獨／華視「金選劇場」節目採購案爆發爭議

華視總經理莊豐嘉。（資料照）

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華視首度獲得文化部6000萬補助「優質台語影音計畫」，14日爆發徵案名稱「華視金選劇場」節目製作採購案未利益迴避爭議，華視副總王育麟是這項影音計畫評委暨召集人，卻以姊姊公司名義送案，自己還是該公司股東。對高層主管「裁判兼球員」惹議，華視總經理莊豐嘉今表示，華視內部已做出自律處理，王育麟自即日起退出該項影音計畫所有職務。

獨／節目採購案爆爭議 華視副總請辭獲准

「優質台語影音計畫」包括「華視金選劇場」、「精緻迷你劇集」、「生活情境劇」、「台灣好味道」、「華視微電影」等5大項目公開徵件，提供節目製作經費補助，華視亦支援相關資源，徵選出優良節目企劃製播。「華視金選劇場」將選出8部，每部補助約240萬，這項補助計畫屬政府採購法之限制性招標，並委由「台灣銀行採購部」辦理相關作業。

莊豐嘉表示，依法律面來說，王副總若在案子內掛負責人才會有問題，這家公司的負責人寫的雖是王副總的姊姊，但他同時也寫到自己是股東，內部人員發現後，華視曾去函台銀，不過台銀說法是「案子依法沒有不合格」。莊豐嘉說，「利益迴避是必然，王副總做電影出身，不清楚界線，他當初只是擔心沒人送案，所以以姊姊的公司遞案，想法天真」。

莊豐嘉進一步表示，明15日是第2次審查，投標人將進行簡報，這次結束後，就會依分數優先順序、請廠商議價。當初收到18件案子，合格有14家，因王育麟事件，華視目前處理方式是：王已全面退出「優質台語影音計畫」專案相關節目採購案評選委員會委員暨召集人，他以姊姊公司遞案的合格案也取消資格，明天審查只會有13家投標人進行簡報。

(中時 )

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