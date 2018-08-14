《時來運轉》單場暨場中投注 - 來幫中華男足加油

2018年08月14日 21:36 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月14日~8月21日)

1.「亞運 」：適時提供單場或場中投注。

本週開打的亞運男籃，台灣運彩提供8/14(二)中華對日本、8/16(四)卡達對日本以及8/20(一)中華對香港等3場賽事單場及場中投注，一起為中華隊加油啊。

提早開打的亞運足球，本週提供9場單場及場中投注，其中8/20(一)中華對上寮國提供單場及場中投注，快來關注亞運男足喔。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

陽岱鋼8月的表現是影響讀賣巨人晉級季後賽的關鍵之一，本週末將對戰排名最後的中日龍，陽岱鋼能否達成百轟、又能助球隊獲勝，共同來關注，台灣運彩提供單場投注。

3.「美國職棒」：提供7場單場或場中投注。

8/15(三)~8/20(一)美國職棒天天單場及場中投注。狀態不佳的邁阿密馬林魚將在8/19(日)對上同組第3的華盛頓國民，陳偉殷同一週再次上場先發，能否再為馬林魚守下一城，共同關注。

「美國職棒2018球季冠軍 」賠率最低前5位：波士頓紅襪3.50倍、休士頓太空人4.50倍、洛杉磯道奇5.50倍、紐約洋基5.75倍、芝加哥小熊11.00倍。

4.「足球」：提供10場單場或場中投注。

歐洲五大足球聯賽強勢回歸，本週提供義甲、英超以及西甲單場或場中投注。

「英超聯賽冠軍」賠率最低前3球隊：曼城1.40倍、利物浦3.75倍、曼聯11.00倍。

「西甲聯賽冠軍」賠率最低前3球隊：巴塞隆納1.55倍、皇家馬德里2.15倍、馬德里競技10.00倍。

「德甲聯賽冠軍」賠率最低前3球隊：拜仁慕尼黑1.05倍、多特蒙德5.75倍、RB萊比錫30.00倍。

「法甲聯賽冠軍」賠率最低前3球隊：巴黎聖日耳曼1.05倍、馬賽10.00倍、奧林匹克里昂11.00倍。

「義甲聯賽冠軍」賠率最低前3球隊：尤文圖斯1.28倍、拿坡里6.00倍、羅馬6.50倍。

(中時電子報)