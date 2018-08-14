俄5代隱形戰機蘇-57 為何連印度都嫌棄？

2018年08月14日 21:42 中時電子報 盧伯華

蘇-57試飛

被俄羅斯寄予厚望的蘇-57第5代隱形戰機經過多年坎坷曲折的研發之後，終於獲得僅僅俄羅斯國防部12架的合約，做為全球第4款5代戰機，這個訂單規模小得可憐，甚至連原寄以厚望的印度都質疑其性能而不願接手。專家表示，蘇-57真正的問題在隱身能力、機體結構上，可靠性甚至比不上4代半的蘇-35，更比不上美國F-35與中國殲-20，最後可能得走上完全放棄一途。

俄羅斯媒體報導，最近俄國防部宣佈將與蘇霍伊公司簽訂首批12架蘇-57的採購合同，預計將於2019年正式交付俄羅斯空天軍服役，讓蘇-57將成為世界上第4款列裝的第5代戰鬥機。但是外界質疑，12架對俄羅斯這個軍事大國而言實在寒酸，比較像是不得不配合演出的政治任務，未來能否完全實現恐怕都還在未定之天。

《鳳凰軍事》指出，俄羅斯第5代戰鬥機的裝備進度與其他大國相比相對落後，美國F-22服役時間超過10年，目前正在大量裝備F-35，現役五代機數量超過400架，形成壓倒性的代差優勢。中國則是後來居上，殲-20源源不斷地加入一線作戰部隊，穩步形成作戰能力。在這種嚴峻的形勢下，俄羅斯對五代機的裝備需求按理說應該是極為迫切的。但面對好不容易研製出來蘇-57，俄羅斯似乎並無大量採購的打算，僅僅只是滿足於名義上裝備5代機的有無問題。

俄羅斯的解釋是，蘇-57現階段使用的117S發動機尚不能充分發揮其機動性能，所以在標配的產品30發動機投入使用之前，將不會大批量生產蘇57，俄羅斯空天軍採購重點依然放在蘇-35等4代半戰鬥機上。不過這個說法實在是有些牽強。因為5代機關鍵優勢並不在於機動能力，而是隱形與感測能力。

報導認火，導致蘇-57訂單有限的主要原因也非發動機的問題，更何況新產品30發動機雖然性能不俗，但畢竟才裝機試飛，距離成熟與量產還有相當距離。真正讓蘇-57不獲青睞的原因應在隱身能力、機體結構等方面的問題。

根俄媒公佈的訊息，蘇-57的正向雷達反射面積大約是0.5平方米級別，從基本的隱身原理來看，裸露的發動機風扇、凹凸不平的機腹、風格復古的滑蓋式座艙蓋等諸多顯而易見的硬傷也決定了蘇-57的隱身能力只能算是差強人意，跟F-22、殲-20完全不在同一個量級上面。更加要命的是，由於中央升力體佈局的固有缺陷使得蘇-57的內置彈艙始終存在難以克服的技術隱患（尤其是在高速高G機動下的結構強度問題），外界一度廣泛質疑蘇-57到底有沒有內置彈艙。

報導認為，迄今蘇-57只公開少部份畫面，因此主側彈艙在內的內部構造佈局依然是諱莫如深，其中自有難言之隱。因此如若蘇-57綜合性能比起四代半的蘇-35提升程度有限，可靠性還遠不如後者，難怪長期使用蘇霍伊戰鬥機並且出資加入了蘇-57聯合研製的印度也打起退堂鼓，就不得不讓人為蘇-57未來的發展前景感到憂慮。

(中時電子報)