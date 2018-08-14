到希臘愛情海照顧流浪貓月薪21K 貓奴心動嗎？

2018年08月14日 22:04 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

免費住在希臘愛情海邊獨立屋，又有喵星人陪伴，貓奴們動心嗎？（取自Joan Bowell臉書）

社交網站上一份招聘貓奴的工作廣告，吸引了上千人注意。這份工作，提供每月600歐元（約台幣21000元）的薪水、免費供應汽車及希臘一棟離海灘幾步之遙，能俯瞰愛琴海的房屋，每天只要工作4小時，照顧多達70只貓咪。

中國大陸《中新網》報導，希臘貓咪庇護所老闆瓊恩 波維爾（Joan Bowell）9日在《臉書》發佈公告後，郵箱被千份工作申請塞爆，其中不乏獸醫、醫生，甚至難民申請，表示他們是她要的「負責、可靠、誠實」且愛心滿滿的人。

瓊恩65歲的丈夫理查 波維爾（Richard Bowell）稱，「我們原本在希臘島上默默做一件事，但不再是這樣。」

這對分別來自丹麥和英國的夫妻7年前搬到希羅斯島（Syros Island），卻發現被拋棄在垃圾桶中，依靠垃圾過活、瘦弱、受傷且需要被照顧的野貓。

波維爾夫妻開始收留流浪動物，並與當地獸醫合作，改善村內貓咪健康狀況和繁殖數量，現在收容所是島上55到70只貓的家。瓊安成立慈善機構，透過捐款支持收容所，並開設社交網站專頁。

好多可愛貓咪，你心動嗎？（取自Joan Bowell臉書）

理查說：「現在你在希羅斯島幾乎看不到傷心的貓咪，一切都從這裡開始。」然後她發佈的這篇文章傳播開來，世界各地的人一直打電話來。

但波維爾夫妻今年秋天因公計畫返回紐約，將徵求5名來自歐洲各地的志工，目前將收到的3000份工作申請。

這份工作月薪600歐元，且免付房租、水電費及獸醫費，若是獸醫、懂得野貓或非社交貓心理者則能另外加分。10月將進行兩周不支薪的職前訓練，預計11月1日開始上工。

(中時電子報)