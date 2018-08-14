2018農創學院開課 教你怎麼用LINE行銷農產品

2018年08月14日 22:04 中時 鐘武達

2018農創學院14日在員林農工開訓，參加學員有大陸新住民、也有19歲的學生農民。（鐘武達攝）

員林市農會委託國立員林農工辦理2018農創學院─食農教育「LINE@網路行銷實戰班」14日開訓，包括大陸新住民在內35名青年農民齊聚聆聽專家傳授「心法」，縣長魏明谷與員林農會理事長王錫庸等人也都出席勉勵青農們展現創意、努力學習。

農創學院為期5天的課程，有專家學者，還邀請網路行銷達人傳授網路行銷心法、分享成功經驗與教導如何使用3C產品行銷，透過經驗傳承指導青農降低行銷成本，拓展知名度與增加收益。

35名農創學院學員，唐珊是大陸新住民，來自河南的她，稱讚台灣對青農的照顧很積極，讓青年投入農業很順手，她說學習網路行銷是為了幫自家栽種的芭樂找出路。

今年才考上嘉義大學農場管理系的林泰丞，才19歲，家中務農，對農業有興趣，專程利用暑假到農創學院學習，想要拓展自己對農業的視野與專業。

1首《葡萄成熟時》能把葡萄賣光！魏明谷表示，縣府推動農創學院是希望年輕朋友也能夠投入農業，農創學院能學習到新的知識、網路行銷等，讓大家瞭解並透過LINE或是網路社群媒體行銷，減少盤商剝削，直接將產品賣給消費者，增加收入。

(中時 )