2018年08月14日 22:03 中時 謝明俊

東沙大王廟將參拜規矩特別標示在廟內。〔謝明俊攝〕

東沙島上官兵，每天晨昏都要擊鼓鳴鐘，以大廟儀節祀奉東沙大王。〔謝明俊攝〕

東沙島上官兵，每天晨昏都要擊鼓鳴鐘，以大廟儀節祀奉東沙大王。〔謝明俊攝〕

東沙大王神威傳奇故事之三

謝明俊／東沙採訪報導

一年多前，海巡署某位副署長搭乘日榮定期包機抵達東沙島視察，隨行祕書具有靈異體質，一下飛機，祕書忍不住告訴負責供奉東沙大王廟的軍官，大王真的非常靈感，他們才下飛機，大王就火速到場迎接，難怪香火如此鼎盛。

目前東沙大廟裡供奉的神尊，除了東沙大王本尊外，還有觀世音菩薩、太子爺等多尊神明，這些神明原本都不是廟裡原有供奉的，而是歷年來島上服役官兵私下請來保佑平安的。

先前提到某個菜鳥新兵私下供奉觀世音像及太子爺，卻引來兩個神尊大鬥法，搞得部隊不得安寧，當時指揮官全面清查連隊官兵個人置物櫃，除了菜鳥的兩尊神象像外，還有其它官兵也私下供奉神明，指揮官為了部隊紀律，要求全部官兵不得私下祭祀，全部將神明請至大王廟，一一搏杯請示，有願意回到台灣本廟的，就安排官兵休假時間自行請回，如果願意留在大王廟，就留下與大王共享香火，因此，目前留在廟內的神明，有多尊就是當年移到大王廟祀的神明。

前往大王廟參拜，廟裡牆上張貼有燃香膜拜的規矩，分別有點一隻、3隻、15隻、17隻香等不同，完整參拜是以15隻香為主，一爐一隻香，大王廟內外共有15只爐，簡便的參拜就是一隻或是3隻香，至於17隻香，多出來的2隻香則是參拜大王廟旁邊東沙官兵公墓前的土地公，以及公墓碑前的香爐。

目前大王廟平日灑掃清潔整理祭祀等工作，都有指定的官兵專人負責，負責官兵除了供奉整理廟內外，每天的早晨7點以及下午5點，都要依照大廟規矩，定時敲擊大王廟口兩側的鐘、鼓，按照鼓一鐘三的比例，連敲三遍，以示崇敬。

(中時 )