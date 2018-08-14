七夕不只談情說愛 台南首辦「赤崁魁星祭」

2018年08月14日 22:03 中時 曹婷婷

農曆7月7日不只是七夕，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府文化局為推廣國定古蹟赤崁樓文昌閣魁星文化，今年特首度於七夕起（8月17日至26日）舉辦為期10天「赤崁魁星祭」，除了依循古禮祭典外，也規畫魁星文化及文物等展示，要讓您民眾在各行各業都可以「獨占鰲頭」！

文化局表示，魁星又稱魁星爺、大魁星君，是掌管學問、文運與考試的神祇，能保佑學子考試順利、金榜題名。赤崁樓文昌閣供奉魁星每年吸引大量祈求考運昌隆的各地考生爭相參拜，並設有祈福榜及2B魁星筆供民眾擲筊祈取，終年香火鼎盛，遠近馳名，更是國內外遊客來台南必參觀景點之一。

文化局說明，魁星信仰源於二十八星宿，其中奎星「屈曲相鈞，似文字之書」，因此被奉為文章之神，因「奎」與「魁」同音，又有「首」之意，後來奎星也成了「魁星」。後人為了祭拜的方便，對「魁星」以「魁」字造像，為一貌似鬼之神祇，以腳踢斗，手持硃筆，腳踏鰲魚，並有「獨占鰲頭」、「魁星點狀元」等說法。

魁星祭祀活動約在清代傳入台灣並延續至今。

赤崁樓文昌閣所供奉之魁星，正反映了台灣地區魁星信仰。

魁星爺誕辰當日上午將遵循古禮祭祀，祭品也有特殊寓意，如為祈求考運昌隆、金榜題名，祭拜與祈求功名相關的「毛筆」及「功名燈」，也以「包子、糕點、粽子」祭拜魁星爺，象徵「包高中」。最特別的是祭品特別與老店合作，採用「吳萬春香鋪」傳統線香、「忠文堂毛筆莊」毛筆及「萬川號餅舖」包子、「大川糕餅行」鹹糕及綠豆糕、「再發號」粽子，希望把老店代代傳承精神，延續到魁星祭，讓赤崁樓文昌閣香火綿延不斷。

「赤崁魁星祭」為期10天，循戲臺酬神傳統，邀請臺台南知名古都木偶戲劇團於17日下午5點半至6點半帶來精彩的布袋戲表演。活動現場還有魁星文化展示，展出魁星起源、信仰、形象、魁星與科舉考試、魁星民間傳說、魁星祭祀傳統習俗、祭祀文物與貢品等內容。

(中時 )