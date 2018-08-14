瑞典蒙面暴徒一夜燒80輛車 如軍事恐怖行動

瑞典一個晚上有80輛車被燒，消防隊疲於奔命。(圖/路透社)

友善列印
中時電子報

一群瑞典蒙面幫派份子在晚間四處焚燒汽車，他們打破車窗然後倒入易燃液體再放火，約有80輛汽車被黑衣匪徒點燃，並且襲擊警察。瑞典總理史特凡．洛夫芬（Stefan Lofven）震怒，他誓言匪徒必會為自己的行為負責。

獨立報(independent.co)報導，這場破壞行動是同一時間在瑞典多個城市進行的，包括首都斯哥爾摩、第二大城市哥德堡、第三大城馬爾莫等地都有發生，其中以哥德堡的案件最多。

在特羅爾海坦市(Trollhatton)，有6輛汽車被燒毀，而且破壞者有向警察投擲石塊，被警方拍攝下來。

瑞典警政署發言人漢斯．勒龐(Hans Lippens)稱：「火災在短時間內同時發生，使警消單位疲於奔命，不能排除火災之間存在聯繫。」

瑞典第2大城哥德堡的焚燒汽車事件最多，車子被燒得面目全非。(圖/路透社)

警方已經找到一些可疑分子，確定他們出現在火災現場。

瑞典總理洛夫芬說，這些事件同時發生在相距100公里的不同城市，非常協調，幾乎像「軍事行動」。

他對此事感到憤怒，並誓言追查暴徒身份，他說：「你們到底在幹嘛？對的起社區、父母、或是自己嗎? 我將採取強硬措施，堅決反對這種罪行，你們必須為自己的行為負責。」

儘管財產遭到破壞，但沒有人員受傷。

(中時電子報)

文章來源：Swedish prime minister lashes out after masked youth torch dozens of cars nationwide

更多全球時事，請看中時國際頻道
韓下令 尚未檢修的2萬輛BMW不得… 英國國會大廈再遭汽車衝撞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。