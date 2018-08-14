瑞典蒙面暴徒一夜燒80輛車 如軍事恐怖行動

2018年08月14日 22:09 中時電子報 江飛宇

一群瑞典蒙面幫派份子在晚間四處焚燒汽車，他們打破車窗然後倒入易燃液體再放火，約有80輛汽車被黑衣匪徒點燃，並且襲擊警察。瑞典總理史特凡．洛夫芬（Stefan Lofven）震怒，他誓言匪徒必會為自己的行為負責。

獨立報(independent.co)報導，這場破壞行動是同一時間在瑞典多個城市進行的，包括首都斯哥爾摩、第二大城市哥德堡、第三大城馬爾莫等地都有發生，其中以哥德堡的案件最多。

在特羅爾海坦市(Trollhatton)，有6輛汽車被燒毀，而且破壞者有向警察投擲石塊，被警方拍攝下來。

瑞典警政署發言人漢斯．勒龐(Hans Lippens)稱：「火災在短時間內同時發生，使警消單位疲於奔命，不能排除火災之間存在聯繫。」

瑞典第2大城哥德堡的焚燒汽車事件最多，車子被燒得面目全非。(圖/路透社)

警方已經找到一些可疑分子，確定他們出現在火災現場。

瑞典總理洛夫芬說，這些事件同時發生在相距100公里的不同城市，非常協調，幾乎像「軍事行動」。

他對此事感到憤怒，並誓言追查暴徒身份，他說：「你們到底在幹嘛？對的起社區、父母、或是自己嗎? 我將採取強硬措施，堅決反對這種罪行，你們必須為自己的行為負責。」

儘管財產遭到破壞，但沒有人員受傷。

(中時電子報)