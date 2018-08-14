整天感到厭世？壞習慣做NG身體姿態 讓你開心不起來

2018年08月14日 22:18 中時電子報 康健雜誌 ／文、 林郁庭 ／編輯 ／文、／編輯

許多人都知道不好的身體姿勢會帶來肩頸痠痛或腰酸背痛，但你可能不知道，身體姿勢的不同，可能也會左右你的情緒。

愛迪樂物理治療師陳胤甫根據多年觀察經驗，上門求診的病患通常情緒較低落、思想較悲觀，除了來自不良姿勢所引起的病痛折磨，他推敲，或許也和這些病患多傾向彎腰駝背、瑟縮的姿勢有關，進而讓他們的心情也變的晦暗。

你是否也曾留意，賽跑選手在迎向終點時，常常都是高舉雙臂、昂首擴胸；或許連你自己或這些選手也不清楚為何會擺出這樣的姿勢，但可能你的身體早已記憶，當你擺出這樣的姿勢，往往都是開心、愉悅的。

內分泌改變、身體記憶＋情緒記憶 姿勢悄悄影響你的心情

「到底是情緒影響姿勢，還是姿勢影響情緒？這就像『雞生蛋』還是『蛋生雞』的問題，」陳胤甫說。

●無意識覺察自己的姿態

精神科醫師劉誠崇指出，一般來說，情緒的確會影響一個人的言行，好比憂鬱症患者常表現出動作緩慢、低頭、彎腰的姿勢，醫生也會根據這些現象去佐證一個人是否有憂鬱的症狀。

但有另一批學者認為，身體姿態和情緒其實會相互影響，也就是說，情緒會影響身體活動，身體姿態也可能反過來影響情緒。

至於原因為何？有一派說法認為腦部掌管運動和情緒的神經系統會互相影響，而人們在無意識中會去察覺自己的姿態及表情，所獲取的訊息傳入腦部後，可能會透過神經細胞再活化及神經傳導物質的作用，使得身體姿態去影響情緒。

●姿勢改變內分泌及腦部活動

劉誠崇表示，有國外研究指出，姿勢影響情緒可能和甲狀腺分泌激素的改變有關，像是當你的身體一直維持在高正、直挺、直視前方的姿勢，甲狀腺素和腦部活動都可能會出現一連串的變化。

也有研究認為，比較外放、高張力（high power）的動作，會增加催產素和減少皮質醇的分泌，能降低壓力，情緒也會比較正向，陳胤甫說。

●身體記憶＋情緒記憶

身體記憶加上情緒記憶，也可能讓姿勢影響你的情緒。簡單來說，假設當你身體低垂時，往往伴隨著低落的心情，身體會記住每次你在做這個動作的時候帶著什麼樣的心情，當你再擺出同樣的姿勢時，心情往往也會比較差，陳胤甫說。

３個好姿勢 負能量變正能量

那麼，到底該擺出什麼樣的姿勢，才能帶給你好心情？又該盡量少做那些姿勢，才能遠離負向情緒呢？

●正向姿勢１：劉誠崇表示，國外曾實驗，坐在椅子上的時候，眼睛往前直視、背打直、肩膀平放、頭略往上，感覺要讓自己的頭更接近天花板，同時手肘保持75～90度之間，可以讓有憂鬱症的人心情變佳，疲勞感減輕，願意說話，甚至更有自信。

（眼睛往前直視、背打直、肩膀平放、頭略往上，手肘保持75～90度之間。圖片來源：謝佳君）

●正向姿勢２：陳胤甫建議，可以擺出勝利「Ｖ」的姿勢，雙臂高舉約45度，不必刻意聳肩，維持自然的吸氣和吐氣。

（擺出勝利「Ｖ」的姿勢，雙臂高舉約45度。圖片來源：謝佳君）

●正向姿勢３：擺出插腰的姿勢，雙手插在骨盆上方，避免駝背，挺胸將手肘往後打開，微縮下巴，並想像身體向上延展、要長高的感覺。

（擺出插腰的姿勢，雙手插在骨盆上方，避免駝背，挺胸將手肘往後打開，微縮下巴。圖片來源：謝佳君）

●ＮＧ姿勢：坐著的時候，低頭、駝背、胸廓瑟縮，雙手垂放在身體、大腿內側。陳胤甫說，當你駝背的時候，視線會往下，久而久之情緒也會偏向負面，這也是不少電腦族常見的不良姿勢。

（老是駝背、垂喪著頭，視線往下，久而久之情緒也會偏向負面。圖片來源：謝佳君）

●假想：陳胤甫也建議，當你很緊張、假設即將對著眾人演講的時候，可以事前預演，擺出正向、外放的姿勢，並「假裝自己已經成功、達成目標」，維持這樣的姿勢和情緒2分鐘；接著在正式的活動中，持續擺出這樣的姿勢，有助於化解緊張，甚至真的有好表現，因為你的身體已經記憶這個動作帶來的正向情緒！

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(中時電子報)