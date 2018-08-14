劉嘉玲召喚VALENTINO靈蛇出動 共寫不老時尚寓言

2018年08月14日 22:38 中時 陳張眾

維密天使巴西超模伊莎貝哥娜特，以VALENTINO早秋老虎圖紋裙裝，展現性感奢華樣貌。（翻攝自Izabel Goulart官方Instagram帳號）

金獎影后娜塔莉波曼身著VALENTINO早秋紗質禮服現身首映，停歇在薄紗禮服肩膊的蝴蝶圖騰，為其塑造出鮮明的個人形象。（VALENTINO提供）

VALENTINO老虎圖紋印花洋裝（左），18萬元；老虎圖紋貼飾斗篷，9萬9500元。（VALENTINO提供）

女星劉嘉玲叱吒影壇30餘年，52歲的她常在社交網站上公開素顏美照，凍齡樣貌更讓她有「不老劉」的封號。日前她出席微博電影之夜時，選穿VALENTINO早秋黑色絲絨禮服現身，胸前一條由水鑽及迷你珠飾刺繡而成的靈蛇，於絲滑布料上伺機而動，凸顯其雍容大器。充滿神秘感的紅脣和東方意象，完美捕捉如品牌1971年秋冬高級訂製服系列般的大膽狂野，共寫出一段不老時尚寓言。

時至今日，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli亦自歷史檔案汲取靈感，將品牌1967年秋冬高級訂製服系列的老虎、1968年秋冬高級訂製服系列的祥龍等圖騰，運用於2018早秋系列當中；並在巴西超模伊莎貝哥娜特（Izabel Goulart）和金獎影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）的演繹下，打造出一座氣勢萬鈞的奢華動物園。

運動風格的長版尼龍外套背後，盤繞以小亮片與珠飾勾勒出1968年的經典龍形；高級訂製服中的繁雜工藝，透過局部點綴的輕盈刺繡，化作象徵生命力的蝴蝶羽翼，停歇在薄紗禮服肩膊。大膽融合傳統於摩登輪廓中，塑造出態度鮮明的當代形象，無一不呼應VALENTINO「瑰麗氣派、個人風格、享樂人生」的品牌精神。

(中時 )