2018年08月14日 22:55 工商 曾麗芳

「JAPOLI」中部1號店插旗台中廣三SOGO百貨。（圖／曾麗芳）

台中廣三SOGO百貨積極拓展餐飲美食版圖！繼「意思泰」泰式料理開幕後，再度獨家引進日本JAPAN FOOD COLLECTION集團集旗下的「JAPOLI」義大利餐酒館進駐14樓，全力搶食中部餐飲市場，預估今年的餐飲佔比將擴大到19％。

台灣王知公司董事總經理澤田隆一郎指出，JAPOLI來自日本集團旗下的連鎖餐飲品牌，因日本人的喜好去做變化，「Japanese Italian」就是JAPOLI經營構思。他強調，在日本東京，義大利料理很有人氣，也因此義大利餐廳非常多，「但JAPOLI並不是義大利料理，而是日本誕生出來的義大利料理」，除了店裝充滿簡潔的都會時尚感，每道料理也讓人充滿驚奇與創意。

澤田隆一郎指出，餐廳取名為「JAPOLI」，就是日本跟Napoli合而唯一的意思，JAPOLI主要餐點之一就是拿波里披薩，獨家推出4種口味，簡單的番茄醬跟起司，還有明太子、海鮮、照燒雞肉，而照燒雞肉跟明太子是日本、義大利口味結合，披薩本身的麵皮則是使用義大利最高級的CAPUTO麵粉製作，是道地的創意洋食。

另外，JAPOLI義大利麵跟燉飯更是經典，除了燉飯是使用北海道產的「大地之星」製作外，義大利麵是使用義大利最有等級的品牌Barilla來製作，與一般麵條做法不同的是麵條中間會留心，強調出純正的義大利麵條中間硬的口感；最熱銷的「天使蝦櫛瓜義大利麵」，天使紅蝦用橄欖油炒、清爽不油膩，加入櫛瓜清脆口感，是必嚐鮮的料理之一。

另一道人氣料理是「經典酪乳肉醬義大利麵」，採用美國的牛肩肉整塊牛肉下去剁碎，加上JAPOLI主廚親自調煮的醬汁，讓口感升級，深受消費者喜愛。

值得一提的是，JAPOLI目前在台北、林口及新登場的台中廣三SOGO店共有3家分店，每家店的風格及主打菜色皆不同。以廣三SOGO店為例，獨家主打烤雞及烤物，特別設置獨家透明烤箱，烘烤過程一目了然；店內沙拉系列「凱薩沙拉」，更採米其林餐廳才有的桌邊服務來吸睛，讓顧客感受蘿蔓生菜的新鮮度；現場更由日本主廚坐鎮，不僅吃得到健康，也可以吃得安心。

(工商 )