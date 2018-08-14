「JAPOLI」中部1號店插旗台中廣三SOGO百貨

「JAPOLI」義大利餐酒館進駐廣三SOGO百貨14樓，全力搶食中部餐飲市場。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
「JAPOLI」中部1號店插旗台中廣三SOGO百貨。（圖／曾麗芳）

台中廣三SOGO百貨積極拓展餐飲美食版圖！繼「意思泰」泰式料理開幕後，再度獨家引進日本JAPAN FOOD COLLECTION集團集旗下的「JAPOLI」義大利餐酒館進駐14樓，全力搶食中部餐飲市場，預估今年的餐飲佔比將擴大到19％。

台灣王知公司董事總經理澤田隆一郎指出，JAPOLI來自日本集團旗下的連鎖餐飲品牌，因日本人的喜好去做變化，「Japanese Italian」就是JAPOLI經營構思。他強調，在日本東京，義大利料理很有人氣，也因此義大利餐廳非常多，「但JAPOLI並不是義大利料理，而是日本誕生出來的義大利料理」，除了店裝充滿簡潔的都會時尚感，每道料理也讓人充滿驚奇與創意。

澤田隆一郎指出，餐廳取名為「JAPOLI」，就是日本跟Napoli合而唯一的意思，JAPOLI主要餐點之一就是拿波里披薩，獨家推出4種口味，簡單的番茄醬跟起司，還有明太子、海鮮、照燒雞肉，而照燒雞肉跟明太子是日本、義大利口味結合，披薩本身的麵皮則是使用義大利最高級的CAPUTO麵粉製作，是道地的創意洋食。

另外，JAPOLI義大利麵跟燉飯更是經典，除了燉飯是使用北海道產的「大地之星」製作外，義大利麵是使用義大利最有等級的品牌Barilla來製作，與一般麵條做法不同的是麵條中間會留心，強調出純正的義大利麵條中間硬的口感；最熱銷的「天使蝦櫛瓜義大利麵」，天使紅蝦用橄欖油炒、清爽不油膩，加入櫛瓜清脆口感，是必嚐鮮的料理之一。

另一道人氣料理是「經典酪乳肉醬義大利麵」，採用美國的牛肩肉整塊牛肉下去剁碎，加上JAPOLI主廚親自調煮的醬汁，讓口感升級，深受消費者喜愛。

值得一提的是，JAPOLI目前在台北、林口及新登場的台中廣三SOGO店共有3家分店，每家店的風格及主打菜色皆不同。以廣三SOGO店為例，獨家主打烤雞及烤物，特別設置獨家透明烤箱，烘烤過程一目了然；店內沙拉系列「凱薩沙拉」，更採米其林餐廳才有的桌邊服務來吸睛，讓顧客感受蘿蔓生菜的新鮮度；現場更由日本主廚坐鎮，不僅吃得到健康，也可以吃得安心。

(工商 )

貝碧嘉颱風影響 台灣虎航12航班… 「仙人掌女孩」中和永安生活館舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。