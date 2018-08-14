獨／節目採購案爆爭議 華視副總請辭獲准

2018年08月14日 22:55 中時 洪秀瑛

華視首度獲得文化部6000萬補助「優質台語影音計畫」，14日爆發徵案名稱「華視金選劇場」節目製作採購案未利益迴避爭議，華視副總王育麟是這項影音計畫評委暨召集人，卻以姊姊公司名義送案，自己還是該公司股東。

對高層主管「裁判兼球員」惹議，華視總經理莊豐嘉今表示，華視內部已做出自律處理，王育麟自即日起退出該項影音計畫所有職務。剛傳出王育麟請辭副總一職，以示負責，莊豐嘉亦同意請辭：「雖然投標非他本意，但規矩不能逾越，它是報告案，所以我同意就定案了，只需要在董事會做報告。」

對外界質疑未利益迴避，王育麟稍早回應說，「我的理解是，只要不是負責人就能送案，後來才被告知股東也不行，我才知道依法不符，當初沒有仔細研究法條，這是我的疏失，我不可能挖洞給自己跳」。他解釋，「 240萬做90分鐘的電視電影，我不知道這到底能有多少利潤？畢竟這不是太吸引人的徵案，我們需要選出8個案子，遞案不足就要流標，流標就會影響進度，才會鼓勵他們（姊姊公司）送案」。

王育麟自認個性粗心大意、不拘小節，「總經理有時候對我天馬行空的創意想法，一則以喜一則以憂」。他說，當初要接下華視副總職務，身邊朋友看法兩極，上任近4個月的心情感觸良多，第1個月非常刺激，因為他從沒經歷過這麼大機構，第2個月很累，第3個月很害怕，「害怕原因是，我們有董事會、有稽核，每天要簽1、20份的公文，現在沒有一家電視台經營是容易的，尤其華視，確實滿辛苦，我很佩服總經理的態度、想法和抗壓力」。

王育麟執導過電影《父後七日》、《阿莉芙》，對《阿莉芙》去年票房賣座不佳，他坦言當時票房200多萬，100萬歸電影院、100萬歸發行公司，他公司沒半點收入，「如果去年的《阿莉芙》能讓我有收入，我就不至於現在快發不出員工薪水」。他表示，自己的電影公司和姊姊的公司目前他都是股東，已不是負責人，卸任之後，打算還是做回老本行。

(中時 )