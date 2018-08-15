「正面思考」才能成功？ 心理專家：悲觀的人更優秀

2018年08月15日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

網路上許多文章都會要大家「正面思考」，並指出正能量才會讓你獲得成功，不過，美國心理科學協會理事長Lisa Feldman Barrett做的一項研究就指出「樂觀的人不一定絕對優秀」，往往在某些事情上負向思考，反而才能有更好的表現，所以悲觀不一定是缺點。

根據ETFashion報導指出，Lisa Feldman Barrett列出了以下4種悲觀的人為何更優秀的理由。

一、「一起討厭一個人」可以凝聚向心力

當一群人一起討厭一個人，就會一起把負面情緒藉由抱怨、訴說等抒發方法，讓自己的心理不再那麼難受，但這也不太表示去排擠或霸凌他人，而是藉由一起對抗敵人來團結彼此。

二、悲觀思考能讓你有更突出的工作表現

悲觀的人通常警覺性較高，在壓力下會成長得更快速，也會擔心事情無法如期完成，進而提前準備，因此也能提高工作表現，且通常悲觀的人往往都較內向，雖不善於表達自己，但他們擁有絕佳的創造力，就像為何許多藝術家的思維都是常人難以理解的，這些所謂的天馬行空想像力就是靈感來源。

三、心情不好讓你有勇氣嘗試新事物

當情況已經壞到不能再壞了，就會想讓生活多一點改變也不怕，那些平常都不會想嘗試的事物，在心情不好時都會有勇氣嘗試，不再被原有的準則與框架所限制，甚至有機會做出突破性的決定，如轉換跑道。

四、悲觀的人富有同理心，善於聊天

樂觀的人或許能夠將快樂情緒感染他人，但在聆聽他人訴苦時不夠細膩，無法對症下藥，反之悲觀的人心思通常較為細膩，能聽出他人話語中的苦悶，進而替他人緩解負面情緒，因此悲觀的人也算是擁有絕佳的觀察力與同理心，更能從根本解決事情。

(中時電子報)