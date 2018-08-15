淡水河大量魚群暴斃！王威元呼籲中央及雙北市政府共同重視水資源！

2018年08月15日 09:00 中時電子報 綜合報導

王威元呼籲中央及雙北市政府共同重視水資源！ 王威元/提供

昨日(8/13)淡水河河面出現大量洄游烏仔魚暴斃，根據新北市水利局初步估計魚屍逾數十萬尾，因河濱公園遊客眾多且自行車道緊鄰河岸，為避免魚屍造成惡臭影響環境，新北市水利局派員查看後，立即派廠商執行清除作業，但魚屍數量眾多除清潔合約廠商外水利局將動用三家災修廠商全面投入撈除，全力於三日內清除完成。

新北市環保局表示，死魚因數量龐大且多為較大型魚類，將調查資料提供嘉南藥理大學環境資源管理系分析後，研判可能近日氣溫偏高，又有颱風接近，造成氣壓降低，更不利水中溶氧提升，因此水中溶氧量偏低，是此次大規模死魚事件原因。

新北市議員參選人王威元昨日接獲民眾通報第一時間抵達大台北都會公園忠孝碼頭邊了解實際狀況，並第一時間撥打電話向新北市政府反應！同時也是現任忠孝里里長的王威元認為不管是里長還是市議員都是民意代表，問題發生時一定要第一時間到達民眾需要你的地方；不管是解決問題或是讓民眾感到安心都是民意代表的責任！

同時王威元也自己從淡水河中打水，準備送化驗，杜絕任何不應該發生的可能，讓民眾感到安心。

王威元表示：｢從今日魚群暴斃事件凸顯出中央政府不重視水資源，淡水河為臺灣第三大河川，被列為中央管河川，是北台灣最重要的河川，魚群會暴斃的河水有人敢喝或敢用嗎？淡水河流域內人口近八百萬，且台灣是全世界排名18名的缺水國家，但是卻完全看不出來中央政府對於水資源議題的重視，很多區域沒下雨就缺水、一下雨就淹水，希望中央政府能在水資源議題上研究，以全台灣為水資源整體考量，找出解決方案，不要把責任丟給地方政府，自然水疆域劃分可不會照行政區域劃分這樣簡單！也呼籲雙北市政府能共同研討如何減少水資源的浪費降低都市中混凝土和柏油等不透水層，提升水資源的使用效率，讓市民們有安心的水可以使用。｣

(中時電子報)