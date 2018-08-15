外派越南、上海該選那裡好？網友推爆來這當皇帝

跨越黃浦江的上海南浦大橋鳥瞰圖。（新華社資料照片）

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中時電子報
胡志明市聖母教堂。（本報系資料照/黃佳琳攝）

台灣工廠外移，導致外派人力需求增加，像是到大陸、越南、印尼、印度等地。一名網友在《批踢踢實業坊》PO文，「強者我朋友是剛畢業新鮮人，現在有兩個工作機會『越台幣7萬5、上海台幣6萬，其他福利差不多』到底該去哪裡？」

原PO解釋，越南上海都是「包吃包住、單人套房」，請阿姨煮台灣菜也會幫忙洗衣服，福利差不多，讓朋友很煩惱去哪比較好？

對此，網友們一致推薦「越南」才是當大爺、存錢、升遷的好選擇，「如果在越南大城市、公司供住宿，真的爽翻」、「越南7.5萬可以當10萬花，上海六萬…當3萬」、「親戚九萬外派越南兩年不去，馬上給人叼走」、「越南當皇帝，上海當小弟」、「在上海拿六萬的跟要飯區別不大吧」

還有鄉民以過來人的經驗回答，「絕對越南！我上個月剛從昆山回來，除非公司是自己家的，現在台資在對岸也沒什麼優勢，發展性就選越南吧」。

同時也有網友苦勸，最近還是別選大陸，抽稅都要被剝兩層皮！「東南亞國家有前景，更不用說那種薪水去上海當低階人口」、「一堆大陸人想逃出去，只有台灣人想進去」、「上海有命去沒命回，貿易戰都要脫褲，外匯要管制了，賺錢也匯不出來跟白癡一樣」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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