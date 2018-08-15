NBA》湖人明年不追里歐納達 目標改浪花弟

美國媒體認為湖人明年夏天的補強頭號目標不是里歐納德，而是「浪花弟」克雷湯普生。(美聯社資料照)

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中時電子報

根據美國媒體報導指出，湖人明年夏天追求的頭號人選已不是「卡哇伊」里歐納德，而是改為「浪花弟」克雷湯普生了。

今年夏天湖人在順利延攬詹姆斯之後，隨即以他為中心引進了隆多、比斯利、麥基和史蒂芬斯共4位配角，而且這些人都有一個共通點，那就是只簽1年合約，目的就是為了明年夏天能夠有足夠的薪資空間找尋另一位大咖球星來輔佐詹姆斯。

湖人原本鎖定的目標是棄走馬刺投奔暴龍的里歐納德，但在經過多日沉澱之後，如今傳出的消息是此人已不是里歐納德，而是勇士五星戰線之一的克雷湯普生。

明年夏天克雷湯普生的合約將到期，身為聯盟現役投籃最穩定的射手，湯普生的新合約絕對不會低於3000萬美元，而且屆時卓雷蒙格林也將面臨換約，杜蘭特也可能跳出合約，勇士想要完整的留下三人，難度非常高，因此湖人已開始制定挖角計畫。

雖然克雷湯普生口口聲聲的說要在勇士退役，但假如有白花花的大把銀子擺在眼前能不心動嗎？更何況如果有著全聯盟第一高手詹姆斯當隊友的話，他的攻擊火力有可能向上提升一個檔次，180俱樂部(投籃命中率50%、三分球命中率40%、罰球命中率90%)指日可待。

有趣的是，就在傳出湖人有可能將目標轉移的時候，身在多倫多的里歐納德又開口了，他說想要回洛杉磯家鄉的心不變，也就是直接點名明年要投靠湖人。因此外界認為，隨著詹姆斯的加盟，湖人已成為其他球星眼中炙手可熱的球隊。

(中時電子報)

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