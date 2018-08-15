面對現實！梅根為這暫時不懷孕

梅根與哈利王子7月10日出訪愛爾蘭首都都柏林的畫面。（美聯社）

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中時電子報

梅根8月4日剛過37歲生日，自從她5月19日嫁給33歲的哈利王子後，英國王室粉絲最關注的，就是他們什麼時候有小寶寶。

然而，據《快報》（Express）和《哈潑時尚》（Harper's BAZAAR）報導，薩塞克斯公爵夫人梅根10月將首度展開澳洲、斐濟、東加王國，以及紐西蘭等大英國協4成員國之旅。其中10月20-27日她將陪哈利王子到雪梨出席「不屈不撓」運動會（Invictus Games）。

在行程滿檔，舉世矚目的狀況下，梅根基於健康第一的理由，想避免懷孕長途搭機可能引發不適，甚至可能導致其他副作用，很可能會暫緩生兒育女的人生大事。

英國國民保健署（NHS）說，在懷孕前3個月流產的風險比較高。而前12周可能會出現孕吐，還有容易極度疲勞的狀況。

基於種種考慮，梅根很可能會像嫂嫂劍橋公爵夫人凱特一樣，等到首度執行完出訪大英國協成員國的任務，大約是結婚1周年後幾個月才宣佈懷孕。

而威廉王子與凱特是英國王室200年來，第一對沒有在結婚第一年就懷孕的未來國王與王后。

(中時電子報)

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文章來源：Meghan Markle could WAIT to get pregnant with Prince Harry for health reason

文章來源：Meghan Markle Might Delay Getting Pregnant for a Very Practical Reason

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