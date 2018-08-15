六都誰最該被除名？ 網友票選結果竟然直指台北

2018年08月15日 00:01 中時電子報 呂承哲

我國直轄市自始就台北、高雄兩市，自從2010年改制以來，多了新北、桃園、台中、台南等直轄市，如今一個小小的台灣島擁有6個直轄市，就有網友提問，誰最應該被踢出行列？除了最高聲量的台南市之外，不少網友竟留言指出「台北」也該被踢出。

2010年改制以來，台北縣升格為新北市、台中縣市合併升格為台中市、台南縣市合併升格為台中市、高雄縣合併入高雄市，2014年桃園縣改制升格為桃園市。自此，中華民國在台灣上就擁有了6個直轄市。

對此，有網友在PTT論壇上提問，「考量台北是首都勉強先保留下來，剩下的五個之中，誰是pseudo(偽)直轄市，應該被踢出行列？」最多網友回應的就是人口最少的台南，有網友留言「台南完全不是都市」、「台南，一個充滿功德的落後地方」、「我台南人 我也覺得是台南...」、「基本上，台南上直轄市真的只是為了政治考量」。

然而，台北市竟然也遭網友點名，成為討論聲量第二高的直轄市，不過網友的留言大多是覺得台北跟其他縣市差太多，根本無法相提並論，紛紛留言表示「台北直接獨立」、「天龍國怎麼會是直轄市」、「台北，應該是台北國」。

此外，也有不少人提到新北市應該跟台北合併，或是高雄、台南合併，或乾脆重新調整所有行政區域，台灣面積小，竟有超過20個縣市，這樣反而容易瓜分掉國家資源。

(中時電子報)