NBA》聯盟點頭 克拉克生可代表菲律賓打亞運

2018年08月15日 00:09 中時電子報 黃邱倫

騎士球員克拉克生是否能代表菲律賓打即將到來的雅加達亞運會一坡三折，原本遭到NBA聯盟拒絕，但經過菲律賓籃協申訴後，NBA聯盟態度大轉變，不但開了綠燈，就連騎士隊也點頭放行，因此菲律賓16日在小組賽首戰哈薩克就有可能看到克拉克生的身影。

菲律賓先前在世界錦標賽亞洲區資格賽與澳洲之戰上演全武行，國際籃球總會最終做出禁賽10人的嚴厲處分，本來菲律賓是打算放棄亞運會，但最終決定派出非職業隊球員遠征印尼，甚至找來已退役的40歲老將撐場面，不過菲律賓籃協有意徵召效力於騎士的克拉克生為祖國征戰沙場。

然而NBA發言人法蘭克（Tim Frank）12日在聲明中說明，NBA與FIBA有協議，允許球員參加奧運會、世界盃籃球賽、洲際籃球賽和相關資格賽，但亞運不是以上賽事之一，因此克拉克森不能參賽。

但菲律賓籃協申訴，為何同樣是NBA球員，周琦和丁彥雨航就可以代表中國大陸隊參加亞運，這個理由讓NBA啞口無言，幾經思考後決定放行。

印尼亞運籌備委員會（INASGOC）和亞洲奧林匹克理事會（OCA）都早已認可克拉克生森的參賽資格，此次NBA和國際籃總點頭答應，克拉克生終於可以一圓披上菲律賓戰袍的夢想。

(中時電子報)