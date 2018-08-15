民進黨敗局已定 吳子嘉：台中成為藍綠決勝觀察點

2018年08月15日 00:04 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，從一開始的北市選情民調就穩居第三名，日前姚陣營發言人洪立齊點名北市議員高嘉瑜是「友柯派」應退黨，高嘉瑜反擊要姚文智辭立委拚選情，黨內互打之下再度重創綠營聲勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，基本上民進黨2018選舉敗局已定，現在台中則是成為藍綠決勝的觀察點。

吳子嘉在節目「年代向錢看」指出，蔡英文政府完全沒有產業政策，花錢在國造潛艦、綠能政策等之類的，都是在花錢，甚至是前瞻建設，這些動機不良的花錢，如今在這次的選舉已經成為現世報，這一批台灣的憤青要造反，主持人陳凝觀問「那憤老青、憤中青呢？」吳子嘉指出，在這次柯文哲的民調數字就可以明顯感受到。

吳子嘉認為，柯綠決定分手後，這個現象已經開始，主持人陳凝觀提到，姚文智的選情，已經糟糕到要總統蔡英文的文膽姚人多插手，連市議員高嘉瑜也掛上副競選總幹事一職，高嘉瑜立刻澄清「每個市議員都是」。

吳子嘉表示，民進黨2018年選舉，基本上敗局已定，如今剩下台中市有機會力挽狂瀾，目前林佳龍背後還有很多東西在搞，他的花樣很多，所以如今到底是「花錢的林佳龍」會戰勝「貧窮的盧秀燕」，台中到底有沒有覺醒的能力，他也不清楚，不過從大局來看，台中市的確是2018年選舉的一個觀察點。

(中時電子報)