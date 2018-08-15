遇到綠茶婊 郭書瑤用這招對付

2018年08月15日 03:49 中時 洪秀瑛

新人王顗婷在《人際關係事務所》飾演的「安梅」有天使臉孔，卻在背後使小手段破壞張書瑤與曹佑寧，綠茶婊的行徑讓郭吃不少悶虧。戲外，郭書瑤卻說「自己最想演綠茶婊」，印象中的綠茶婊都很漂亮、瘦瘦高高，自嘲：「因為我太胖，所以從沒有人找我演這種角色，大家都覺得肉肉矮矮的外表沒有攻擊性」。

她這回看王顗婷使壞，羨慕說：「演起來一定很過癮，挑戰性很大。」在現場也常鼓勵王顗婷「盡量沒禮貌」，讓她大膽放開來使壞。

王顗婷第一次挑戰綠茶婊角色，形容安梅就像《環珠格格》裡的「知畫」，表面上兩邊討好，但暗地裡挑撥永琪和小燕子，就像劇中對康樂佑和張亮的手段一樣，讓人恨得牙癢癢，連她本人都受不了直說：「很常演一演就想打自己一巴掌，得要打破羞恥心才能演下去」。

最近正在瘋宮廷劇《延禧攻略》的王顗婷，自評安梅的耍壞技能根本只是初學者，就像劇中的舒貴人一樣，只有小聰明但手段還不夠有技巧，「安梅還必須再練練阿」。

生活中若遇到綠茶婊會如何對付？郭書瑤表示，最好的方法就是「用智慧反擊，但不傷人，因為通常她們都只有小聰明，沒有大智慧」。王顗婷則有不同體悟，「她們只是很缺乏愛，希望被關懷、想藉使壞來吸引關注，所以應該多多關心她們，讓她們不要走偏」。

《人際關係事務所》每周三、四晚間22:00在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播2小時。

(中時 )