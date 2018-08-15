台巴科大設立 卡提斯：蔡總統一秒就答應

2018年08月15日 03:50 中時 陳建瑜

蔡英文總統當地時間14日下午出席「台巴科技大學」開課及揭牌儀式。對於設立之初，即將卸任的巴拉圭總統卡提斯表示，蔡總統並沒有花兩秒鐘思考後答應，「只花一秒鐘就答應」；蔡總統也向他表示，「只要是教育計畫，我們答案永遠都是肯定的。」

隨團的教育部長葉俊榮也代表宏碁捐贈100台平板電腦給台巴科技大學。「台巴科技大學」主要是由巴方自行編列預算提供土地、基礎設施，我方則提供師資、實驗室設備等。

預計先開設營建、機械、工業工程、以及資訊工程等四個科系，預計明年3月正式開學。起初先以英文和數學先修班為主。

蔡總統致詞時表示，去年7月，卡提斯訪問台灣時，跟她提到，希望兩國一起來啟動「台巴科技大學」的合作計畫。很榮幸可邀請到台灣科技大學，這所全台灣排名前五名、而且富有技職教育實務經驗的頂尖大學，來負責籌畫屬於巴拉圭人的新大學。

蔡總統強調，經過兩國團隊一年的努力，大學的法源、校地都確定，準備開始興建校舍。台科大的專業團隊，會協助派遣師資、設計課程，以及投資設備。

蔡總統指出，先修班共有400個名額，卻吸引超過4000人報名。她佩服他們對國家發展的熱情，也感謝他們對台灣高等教育品質的肯定。

蔡總統也宣布，為協助友邦培育技術人才，將增加技職訓練班隊的名額，補助年輕人來台灣參加手機應用、水電及汽機車修護、木工、電腦、以及冷凍空調等五類專業課程。其中適用於拉美友邦西班牙語課程的名額，將從75名增加到350名。

卡提斯表示，去年他與工商部長雷依德正討論向台灣提出雙邊合作計畫，雷依德向他說，蔡總統也是在美國求學，她一定知道巴拉圭提MIT（麻省理工學院）計畫。老實說，他當時非常難開口，心中非常忐忑，在這故事當中，唯一與雷依德版本不一樣之處是，「蔡總統並沒有花兩秒鐘答應，只花一秒鐘答應。」

卡提斯指出，進到會場前，他跟蔡總統有短暫交談，把一年前忐忑心情跟蔡總統分享，蔡總統的回答是，「只要是教育計畫，我們答案永遠都是肯定的。」

卡提斯說，蔡總統做出決策的勇氣後，今天受惠的是所有學子，今天在此就讀是全拉丁美洲最好的科技大學。

(中時 )