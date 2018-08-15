3歲咘咘慶生 賈靜雯宣布家裡多了新生命

四口之家幸福美滿。（取自臉書）

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中時
咘咘3歲慶生。（取自臉書）
小鳥當生日禮。（取自臉書）
咘咘開心。（取自臉書）
母女笑得燦爛。（取自臉書）
咘咘玩球。（取自臉書）
把妹妹攬牢牢。（取自臉書）
賈靜雯和3個女兒。（取自臉書）

賈靜雯和修杰楷的女兒咘咘14日過3歲生日，賈靜雯在臉書分享送給女兒2隻小鳥當生日禮物，寫道：「這份禮物其實我們也想了很久⋯因為，是生命！就有極大的責任給予照顧。但會開始有這個想法是因為某天，我跟咘咘說媽媽小時候很愛動物也超會照顧動物，尤其是照顧可愛的小鳥兒媽媽最厲害！結果，咘眼睛一亮⋯就～如同你們看到的照片，歡迎我們家的生日新成員」。

賈靜雯透露，咘咘幫2隻新寵物取名為「頑皮豹」及「魚魚」。對於生日禮，賈靜雯說自己被同事虧「現在2個小妞還在嗷嗷待哺，怎麼又找了2隻啊！哈～也是！真是覺得自己不夠忙碌。」咘咘獲得滿床生日禮物，賈靜雯開心表示：「我們像熱戀情侶般的偷偷佈置臥房給她驚喜。」咘咘在照片中瘋狂的抱緊妹妹Bo妞，又弄得妹妹不開心，賈靜雯最後提到，咘咘生日將有「續集」，讓粉絲相當期待。

修杰楷發文內容十分感性：「親愛的咘，3歲了！溫暖的妳總是有著超齡的貼心、天真的妳總是有著單純的開心⋯看著妳每一個時期的變化，想想也還真快⋯不久前妳還是個只會說幾個簡單句子的小ㄚ頭，到今天的妳甚至已經可以坐在車上跟我聊著天，閒話家常。生日快樂，3歲的小獅子，希望妳能繼續快樂成長、健康平安⋯」並分享一家四口全家福，賈靜雯拿著手機和大女兒「梧桐妹」Angel透過視訊一起隔空合照。

梧桐妹感嘆今年無法陪妹妹過生日，因為人在上海，上課時間剛好卡到，但她感性說：「姊姊真的很愛妳，雖然可能以後不太會跟妳有太多時間相處，但我對妳的愛是不會變少，只會變多的。」她也不忘告白賈靜雯、修杰楷、Bo妞和奶奶，「我真的好愛好愛你們」。

(中時 )

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