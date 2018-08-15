嫩女手頭緊遭淫友扒光衣服口愛 性侵不起訴

2018年08月15日 02:17 中時電子報 吳家詮

北部地區一名中年男子，在網路認識小他10歲女網友，利用該女到家中向他借錢的機會，強拉對方壓在床上，將女網友全身脫得一絲不掛，強逼為他「口愛」得逞猶不滿足，趁受害人到廁所時，又追入「真槍實彈」二次性侵，受害女網友不甘受辱決定提告性侵。

小君警訊時指控，她是網路結識該男子，因為她的手頭不方便，向對方商借4000元，當天她上門拿錢時，對方趁她酒醉之際，強拉她到床上並表示：「我想要！」，她拼命反抗說不要，無奈對方力氣太大，她很快就被脫光衣服，還被對方強逼口交，兩人做完第1次後，她就先去廁所梳洗，未料被告又跟進來說：「還沒結束耶！」，結果她二度被性侵得逞。

但是被告應訊時表示，他坦承有和該女發生性行為，但對方是為了借錢才到他家，據《三立新聞網》報導，當時桌上擺了幾瓶啤酒，是該女網友自己拿起來喝，他隨即向對方表示：「我很喜歡你！可不可以碰你？」，她就主動去關燈脫衣服，上完廁所後兩人就發生性行為；他強調自己未將小君壓在床上，也沒有違反對方意願，更沒強逼小君口交一事。

檢察官就此再訊問被害人時，該女則又改口說，她已經忘記當初怎麼發生性行為，只記得有發生過2次，而且她有吃藥，想不起來衣服怎麼被脫掉。

後來檢察官檢視驗傷報告後發現，該女身上均無外傷，難以證明被害人遭強制力逼其就範後性侵；檢方認為，只有被害人指控，並無其他證據顯示被告違反其意願性侵，因此認定被告罪嫌不足，因此全案不起訴處分。

(中時電子報)