照顧駐外技術團成員 蔡總統：明年提升近於外交人員補助

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中時

國合會許多計畫擔負起外交責任，蔡英文總統當地時間14日下午與技術團茶敘。蔡總統宣布，對於駐外技術人員的子女教育及房租，政府將從明年起調升補助，這項調升水準希望能夠趨近於外交人員的補助水準。

國合會目前在巴拉圭主要有4項計畫，包含協助醫療資訊管理效能提升計畫、蘭花培養種苗繁殖計畫、淡水白鯧魚苗繁養殖計畫、華語教師計畫。就學習華語人數就超過800人，黨政軍公私立大學皆有。

蔡總統指出，在巴拉圭總統卡提斯午宴的地方，看到各式各樣的台灣蘭花，非常漂亮，她相信這些都是各位心血的結晶，也充分展現出兩國在這分面合作成果。

蔡總統強調，讓蘭花開始在巴拉圭變成是一個「商業化」產業，除了台灣提供種苗，替他們栽植種苗後，後續「商業化」的生產跟產業化的形成，是下一步一起努力的事情。

蔡總統說，技術團的每一個夥伴都是跟外交同仁一樣一起拚外交，因此她藉此宣布，對於駐外技術人員的子女教育及房租，政府將從明年起調升補助，這項調升水準希望能夠趨近於外交人員的補助水準。

蔡總統強調，希望對各位在辛苦之餘，也能替各位解後顧之憂的作用，希望大家能夠在自己的崗位上堅守，讓雙方的交流發揮最大成效，在此要向第一線同仁表示敬意。

(中時 )

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