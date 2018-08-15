同套曲目不同聲響 柏林愛樂台灣南北開演

柏林愛樂將在北高演出同套曲目，台灣樂迷將有機會比較台北國家音樂廳鞋盒式音響與高雄衛武營葡萄園式音樂廳的音響差異。(牛耳提供)

友善列印
中時

首度跨越淡水河，柏林愛樂五度訪台，指揮杜達美將帶來他拿手的馬勒與伯恩斯坦樂作。值得觀察的是，此行柏林愛樂將在台北與高雄演出同一套曲目，台灣樂迷將有機會比較台北國家音樂廳鞋盒式音響與高雄衛武營葡萄園式音樂廳的音響差異。

牛耳藝術總監牛效華表示，台北國家音樂廳是目前全台灣最好的音樂表演場地，鞋盒式音響效果溫暖集中，也有立體感，「台北國家音樂廳與歐洲維也納金色大廳、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂到紐約卡內基音樂廳等一樣，都是鞋盒式音響設計，視覺與聽覺朝同一方向，均衡溫暖，早是全球經典。」

20世紀後半，音樂廳多了葡萄園式的音響設計，打破充滿階級的座位排法，讓每個觀眾盡可能都接近舞台，與台上音樂家產生互動的親密感，即將落成的高雄衛武營音樂廳正是這種設計。其他包括美國洛杉磯迪士尼音樂廳、法國巴黎愛樂廳、德國漢堡易北愛樂廳、德國柏林愛樂廳以及日本東京三得利音樂廳也都是葡萄園式音響設計。

走遍世界各地的一流音樂廳，牛效華表示這種設計第一排觀眾與舞台平行，觀眾席如同葡萄園般錯落四周，音樂反射從上方的可移動式反響板作控制，音質犀利敏感，團員每一顆音符都清清楚楚，偷懶不得。

無論是經典鞋盒式音響設計的音樂廳或是葡萄園式音響設計的音樂廳設計，各有優點，沒有誰好誰壞的問題，但這次正好是柏林愛樂，又將在兩種不同的場地演奏同一套曲目，喜歡版本比較的愛樂達人可以趁此機會比較南北場地差異，也是難得機會。

今年是美國猶太作曲家伯恩斯坦百年誕辰，杜達美又被封為伯恩斯坦接班人，柏林愛樂來台曲目特別選了伯老的《管弦樂嬉遊曲》以及第一號交響曲《耶利米》，也將演出馬勒《第五號交響曲》以及蕭士塔高維契《d小調第五號交響曲》。值得一提的是，指揮杜達美正是從德國首屆馬勒國際指揮大賽脫穎而出，得到首獎開始聲名遠播。

2012年為了紀念馬勒逝世百年，杜達美以三週時間演出10首馬勒交響曲，先在洛杉磯演出，再回到祖國委內瑞拉演出，讓兩地的馬勒迷大呼過癮，這也讓樂迷更加期待杜達美來台帶來的馬勒詮釋。柏林愛樂音樂會將於11月11日及13日在台北國家音樂廳舉行，14日在高雄衛武營演出。

(中時 )

防「游擊式暴雨」！ 劇烈雨勢至… 8月15日三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。