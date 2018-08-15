同套曲目不同聲響 柏林愛樂台灣南北開演

2018年08月15日 07:12 中時 趙靜瑜

首度跨越淡水河，柏林愛樂五度訪台，指揮杜達美將帶來他拿手的馬勒與伯恩斯坦樂作。值得觀察的是，此行柏林愛樂將在台北與高雄演出同一套曲目，台灣樂迷將有機會比較台北國家音樂廳鞋盒式音響與高雄衛武營葡萄園式音樂廳的音響差異。

牛耳藝術總監牛效華表示，台北國家音樂廳是目前全台灣最好的音樂表演場地，鞋盒式音響效果溫暖集中，也有立體感，「台北國家音樂廳與歐洲維也納金色大廳、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂到紐約卡內基音樂廳等一樣，都是鞋盒式音響設計，視覺與聽覺朝同一方向，均衡溫暖，早是全球經典。」

20世紀後半，音樂廳多了葡萄園式的音響設計，打破充滿階級的座位排法，讓每個觀眾盡可能都接近舞台，與台上音樂家產生互動的親密感，即將落成的高雄衛武營音樂廳正是這種設計。其他包括美國洛杉磯迪士尼音樂廳、法國巴黎愛樂廳、德國漢堡易北愛樂廳、德國柏林愛樂廳以及日本東京三得利音樂廳也都是葡萄園式音響設計。

走遍世界各地的一流音樂廳，牛效華表示這種設計第一排觀眾與舞台平行，觀眾席如同葡萄園般錯落四周，音樂反射從上方的可移動式反響板作控制，音質犀利敏感，團員每一顆音符都清清楚楚，偷懶不得。

無論是經典鞋盒式音響設計的音樂廳或是葡萄園式音響設計的音樂廳設計，各有優點，沒有誰好誰壞的問題，但這次正好是柏林愛樂，又將在兩種不同的場地演奏同一套曲目，喜歡版本比較的愛樂達人可以趁此機會比較南北場地差異，也是難得機會。

今年是美國猶太作曲家伯恩斯坦百年誕辰，杜達美又被封為伯恩斯坦接班人，柏林愛樂來台曲目特別選了伯老的《管弦樂嬉遊曲》以及第一號交響曲《耶利米》，也將演出馬勒《第五號交響曲》以及蕭士塔高維契《d小調第五號交響曲》。值得一提的是，指揮杜達美正是從德國首屆馬勒國際指揮大賽脫穎而出，得到首獎開始聲名遠播。

2012年為了紀念馬勒逝世百年，杜達美以三週時間演出10首馬勒交響曲，先在洛杉磯演出，再回到祖國委內瑞拉演出，讓兩地的馬勒迷大呼過癮，這也讓樂迷更加期待杜達美來台帶來的馬勒詮釋。柏林愛樂音樂會將於11月11日及13日在台北國家音樂廳舉行，14日在高雄衛武營演出。

(中時 )