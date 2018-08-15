8月15日三大報頭版要聞

2018年08月15日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台灣首座慰安婦銅像終於在昨天814國際慰安婦紀念日於國民黨台南市黨部旁設立，相較於韓國、美國、加拿大、澳洲、德國、香港，我們已經遲了、慢了，但更令人遺憾的，是執政的民進黨雖追求轉型正義，卻為了抗中而親日，以致從未替慰安婦發聲，甚至台南市政府還將之侷限於國民黨規畫的政治活動。

新北市本土型登革熱病例增加到10例，新北市環保局長劉和然說，氣候異常，除動植物時序改變，疾病的時序與地區也逐漸改變，過去被認為是南部才會有的登革熱疫情，北移已是趨勢；新北市衛生局長林奇宏也說，之前登革熱多透過埃及斑蚊，現在病毒也找到方法寄宿到北部較多的白線斑蚊，防疫須透過綿密鄰里合作才能做到滴水不漏。

美國《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019）13日經總統川普簽署後正式生效，該法案除批准7170億美元（約台幣22兆元）國防支出，其中涉台部分包括支持對台防禦性武器軍售、美台聯合軍演、增進雙方交流等。白宮隨後也發布聲明指，涉外條款執行與否，仍屬總統裁決範圍。

蔡英文總統昨在雷根圖書館的柏林圍牆前，發表公開談話，她提出雷根時代提出對台「六項保證」，是美台之間的重要承諾，她並引用雷根名言說，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟未來是不可被妥協。」

@旺報

針對美國總統川普簽署《2019財政年度國防授權法》使之生效，大陸昨天包括國防部、外交部與國台辦三部委先後發出強硬聲明。大陸國防部發言人吳謙更痛斥，該法案涉華內容充斥著冷戰思維，渲染中美對抗，並干涉中方內政。大陸外交部要求，美方不得實施該法案。

兩岸清華大學與香港城市大學共同舉辦「暑期低碳綠能營」，迄今邁入第7年，活動匯集3校核工與能源相關科系學生，討論能源議題。面對民進黨政府打造「2025非核家園計畫」，將全面廢核，香港學生表示，學習核工的出路很廣，產業人才需求大，反觀台灣卻認為學核沒有前途，讓他難以置信。

即使當前大陸各地房貸利率偏高、房貸政策偏緊，今年大陸房地產依然賣得好。根據金融服務公司監測數據顯示，今年7月首套房貸平均利率為5.67%，年增率為13.63%，且從去年1月至今已連續上漲19個月。而今年1至7月，全大陸房地產開發投資為6兆5886億元（人民幣，下同），年增率為10.2%，顯示房地產銷售並未受到影響。

受到大陸對進口汽車關稅調整的影響，7月分大陸的汽車銷售明顯衰退。根據中國汽車流通協會發布的《中國汽車經銷商庫存預警指數調查》（VIA）顯示，大陸的進口車銷量在6月一口氣衰退87.1%，降幅歷史罕見，這已經是進口車在大陸市場連續第3個月衰退，累計今年1至6月的年衰退幅度則達到22.1%。

@工商時報

上市櫃公司公布第2季財報，受惠於國際油價上漲、匯兌收益挹注等，第2季整體上市櫃公司獲利合計達5,758.35億元，為台股歷年來單季歷史第3高，也創下歷年同期新高水位，較去年同期大幅成長20.88％，也較第1季成長6.6％。

土耳其總統埃爾多安周二號召全國8,100萬人聯手抵制蘋果iPhone及其他美國電子產品，改用其他廠牌手機，藉此彰顯土耳其在這波美土交鋒當中絕不退讓的立場。

台灣金融業對土耳其曝險機構，包括土國最大國營銀行。金管會日前發布統計，台灣的銀行業對土耳其的曝險有173.64億元，金融圈人士透露，在這些曝險部位中，連土耳其最大的銀行、同時也是國營銀行ZIRAAT BANK也有分，有不少台資銀行都以約1千萬美元的部位，參加由瑞穗銀行籌組的該銀行國際聯貸案。

大陸國家統計局昨（14）日公布7月主要經濟數據，消費、規模以上工業增加值成長率均遜於預期，並全面回落。其中，作為拉動經濟成長關鍵的固定資產投資，前7個月增速更創下近20年的史上新低。在中美貿易戰陰霾罩頂及金融監管單位持續去槓桿政策下，中國大陸經濟成長趨緩方向已現。統計局發言人劉愛華指出，「目前國內外環境更趨嚴峻複雜，經濟情勢穩中有變」。

(中時電子報)