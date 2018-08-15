亞運》郭婞淳、戴資穎領銜 台灣最大團200多人包機出征

2018年08月15日 07:20 中時電子報 李弘斌 ／桃園報導 ／桃園報導

體育署長高俊雄（左起）到桃園機場送先出征的舉重女將郭婞淳、代表團總領隊張朝國啟程。（李弘斌攝）

2018雅加達巨港亞運將於18日開幕，中華代表團本屆最大團，包括掌旗官郭婞淳、羽球「世界球后」戴資穎等奪金要角，逾200人在15日清晨搭包機出征，力拚體育署設定的金牌數超越上屆目標。

「一次200多人，從來沒有這樣的經驗，感覺蠻興奮的，」雖然凌晨4時多就抵達桃園機場，舉重女將郭婞淳強調還是有睡一下，「昨晚大概10點多就想睡了。」

中華亞運代表團最大團逾200人包機出征，陣容浩大。（李弘斌攝）

其實中華代表團選手原本多在高雄國訓中心備戰，清晨到桃園搭機出征，前一晚還能好好的睡，也是因為體育署除了安排包機，更讓大部分選手提前一天北上，住宿在桃園機場附近的旅館，免除一大早北上的舟車勞頓。加上此行安排廚師、營養師到前線設中繼站供餐，就是要讓選手在最佳狀態下締造佳績。

這次出征雅加達，郭婞淳表示因為女籃隊已先抵達，有回報一些當地的狀況，「不過還是要到當地才知道自己喜不喜歡（環境），飲食方面不太擔心，畢竟我們舉重要控制體重，也不能吃太多。」郭婞淳還說，因為印尼禁帶外食，所以也沒帶泡麵等零食，怕到時候被沒收。

本屆亞運在8月18日至9月2日，於印尼雅加達、巨港兩個城市舉行，中華代表團共派出588名選手、150名教練，角逐36種正式競賽種類與2種示範項目的運動競賽，參賽項目與人數皆為歷屆代表團之最。

(中時電子報)

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