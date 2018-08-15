高雄》韓國瑜選戰新打法 「2天台北論述5天高雄拜票」

2018年08月15日 07:58 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

高雄藍軍市長參選人，從來沒人能玩出像這回韓國瑜一般的政治格局！北漂高雄鄉親日前在內湖掛大布條，上書「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」，韓國瑜本人13日與北市議員參選人游淑慧、張斯綱一起前往這條「戰瑜弄」舉行揭牌記者會。今天，韓國瑜還要在台北101大樓召開「打造高雄、全台首富」記者會，宣示選戰進入倒數101天。競選高雄市長，卻南北兩頭跑，韓國瑜的選戰策略一時間讓外界霧裡看花。

內湖「戰瑜弄」不是官方地名，而是居民自主發起，因為他們都想為一位能改變高雄的戰將-韓國瑜加油。這個巷弄裡的居民，有的人有親戚是高雄人，也有人是從高雄來台北打拚的，所以他們對高雄有濃濃的期待跟感情。今年，他們一致的期盼就是：換人做做看，讓高雄有發展、有春天！韓國瑜深知這場勝選的關鍵在「人在異鄉為異客」的高雄子弟，種種政治動作無非是想召喚高雄子弟在11月24日這天返家投下神聖一票。

中評社報導，翻開台灣政壇史，從來沒有一位欲角逐高雄市長的參選人會在選戰期間南北奔走，製造話題。韓國瑜打從參選伊始便擬定策略，每週至少兩天在台北與幕僚針對網路議題召開「空戰」會議並安排上電視節目爭取曝光，其餘時間則回高雄勤跑基層打組織戰。

對於常常北上創造議題，韓國瑜說，他一周二天在台北論述，五天在高雄拜票，這是他的選舉方法，把心中想法拋出去，在台北這兩天很重要。

中評社大讚，韓國瑜選戰行程安排綿裡藏針、環環相扣且選戰節奏明快，他背後的選戰團隊對年底選戰的規劃程度，已遠超過歷屆高雄藍軍市長參選人所能玩出的政治格局。民進黨在高雄市執政長達20年，執政成果有褒有貶，不少市政問題並非換個團隊或市長就能立竿見影獲得解決，但韓國瑜激發出選民潛意識對地方政治想求新求變的另一種想像與選項，這樣的新鮮感絕不是長期在高雄執政的民進黨所能給的。

(中時電子報)