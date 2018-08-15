高雄讓非綠執政很難？網揭韓國瑜能否當選關鍵因素

2018年08月15日 08:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡政府執政兩年多來，紛紛傳出不滿聲浪，尤其隨著選戰接近，外界都在關注向來被視為鐵票倉的高雄、台南是否會有鬆動。有網友問及，高雄就讓非綠執政一次很困難嗎？其中有網友認為要翻盤不難，不過韓在高雄沒深蹲過，政見主張爭議性不小，這是韓國瑜會不會當選的關鍵。

高雄市長選舉，民進黨參選人陳其邁與國民黨參選人韓國瑜選情打得激烈，民調持續拉鋸。此外，韓國瑜聲勢大漲，臉書直播經常吸引上萬人觀看，連北漂的高雄鄉親都在內湖掛大布條上書「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」，引發外界關注。

有網友在PTT發文指出，吳敦義好不好是現在高雄該關心的嗎？韓國瑜提出新想法又錯在哪裡？他說執政成績不用講，大家都看得出來，若不投韓國瑜，投吳益政也可以，「總之民進黨就是該敗、該滅，這是歷史該走的方向」。

對此，有一名網友回文表示，其實國民黨要翻盤也沒想像的這麼困難，他說高雄不像台南這麼綠，若國民黨的候選人深蹲過勝算會很大。該網友點出韓國瑜要當選的難度，他說畢竟韓國瑜在高雄都還沒深蹲過，其政見主張有些爭議性也不小，但在這些條件之下，韓國瑜就有不錯的民調支持度，「若國民黨持續扎根，翻盤也是遲早的事」。

但也有網友認為，高雄人大概都分裂投票，議員可能藍可能綠，但市長幾乎都是綠，該網友提及日前人渣文本說高雄選情根本就是底定了，「國民黨要拿回高雄？在等八年看看」。

(中時電子報)